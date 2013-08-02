مراسم تنفیذ رئیس جمهور تشریفاتی و سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره فرارسیدن روز تنفیذ رئیس جمهور، گفت: در این روز ولی امر مسلمین بخشی از مسئولیت های کشور را به رئیس جمهور واگذار می کند.

وی تاکید کرد: حکومتی که خداوند و ولی فقیه در آن نباشد، حکومت طاغوتی است و اگر رئیس جمهور به امر خداوند و ولی فقیه نباشد آن حکومت نیز مشروعیت ندارد.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: وارد شدن در حوزه ای که خداوند و ولی فقیه در آن حضور نداشته باشند ورود به حوزه طاغوت است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آمریکا نمی تواند مدافع حقوق بشر باشد تاکید کرد: کشوری که خود متهم به از بین بردن حقوق بشر است چگونه می تواند در خصوص دیگر کشورها قضاوت کند.

وی یادآور شد: کشتار ملت مسلمان میانمار، تهدید اتمی ایران توسط رئیس جمهور آمریکا، لشکر کشی به عراق و کشتار غیر نظامیان از جمله فعالیت هایی است که دولت آمریکا انجام داده است.

آیت الله ایمانی افزود: آمریکا که متهم در نابودی حقوق بشر است نمی تواند در جای قاضی بنشیند چراکه خود متهم این پرونده است.

وی با اشاره به اینکه حقوق بشر در کشور آمریکا نیز رعایت نمی شود، گفت: زمانیکه یک قاتل سفید پوست به دلیل کشتن یک سیاه پوست از اتهام خود تبرئه می شود چگونه می شود در این کشور حقوق بشر وجود داشته باشد.