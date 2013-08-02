روز قدس از مسائل اساسی جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید فرجی ظهر امروز در حاشیه حضور در راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی با توطئه های خود درصدد کم رنگ نشان دادن روز قدس هستند اما مردم با بصیرت و هوشیار شهریار با حضور در این راهپیمایی مثل همیشه نقشه های شوم دشمنان را خنثی کردند.



وی افزود: مردم شهریار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همگام با مردم سراسر كشور در تمام عرصه‌ها حضور داشته اند.



این مسئول با بیان اینکه روز جهاني قدس یکی از مسائل اساسی و مهم در جهان اسلام به شمار می‌رود، اعلام کرد: امروز مردم شهید پرور و همیشه در صحنه شهریار مانند سال‌های گذشته در راهپیمایی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان حضوری پر شور داشتند.

فرجی عنوان کرد: امروز مردم مظلوم فلسطین و ديگر كشورهاي مسلمان چشم به این روز دوخته اند که چگونه مردم مسلمان جهان از آنها حمایت می کنند.

رئیش شورای شهر شهریار گفت: مردم خداجو و ولايتمدار شهریار امروز روز جمعه آخر ماه رمضان همگام با ملت ايران اسلامي بار ديگر با حضور بياد ماندني خود ضمن اعلام انزجار از رژيم غاصب صهيونيستي بار ديگر همبستگي خود را به مردم مظلوم فلسطين اعلام کردند.