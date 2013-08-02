روز قدس و دفاع از ملت مظلوم فلسطین به عنوان یک اندیشه سیاسی و الهی ماندگار شده است

حجت الاسلام علي خاتمي در حاشيه راهپيمايي روز قدس ذز گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز قدس به عنوان یک اصل مهم در جهان اسلام مورد تاکید قرار گرفته است و این المر موجب ترس و و اهمه استبکار شده است.



وی با تاکید بر اینکه : فرمان امام خميني(ره) براي بزرگداشت روز قدس در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان، يك پيام الهي و تاريخي بود ادامه داد: پيام بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي، يك پيام الهي بود و مردم مسلمان نيز آن را دريافت كرده و در مقابل خواسته نامشروع اسرائيل مقاومت كردند.



حجت الاسلام خاتمی، لزوم هوشیاری ملت های مسلمان جهان را در خصوص آرمان فلسطین یادآور شد و افزود: مسلمانان و همه مردم آزادي خواه جهان تا زمان آزادي قدس شريف و تشكيل دولت فلسطين به حمايت خود از مردم مظلوم اين كشور ادامه خواهند داد.



نماينده ولي فقيه در استان وامام جمعه زنجان با بیان اینکه شرايط كنوني مسلمانان جهان، نتيجه و ثمره توطئه هاي شوم استكبار و صهيونيسم جهاني است كه مي خواهند مانع اتحاد مسلمانان شوند. گفت: استكبار و صهيونيسم جهاني مي خواهند با تفرقه اندازي ميان مسلمانان، آنها را با يكديگر مشغول كنند و به اين طريق توطئه هاي شوم خود را در منطقه پياده سازند.



حجت الاسلام خاتمی افزود: همانگونه كه رهبر معظم انقلاب فرمودند امروز مسلمانان بايد هوشيار باشند و فريب توطئه هاي دولت مستكبر آمريكا و رژيم غاصب صهيونيستي را نخورند.



وی ادامه داد: حضور ر گسترده ملت ایران در راهپیمای روز داراي پيام هاي تاثيرگذاري براي مسلمانان رنج ديده جهان است.

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه زنجان، افزود: در حال حاضر جهان شاهد تشکیل خاورمیانه بزرگ اسلامی است و غرب و استکبار و ایادی آنها ناتوان در مقابله با موج عظیم تفکر اسلام در جهان هستند.

حجت الاسلام خاتمی با یادآوری اینکه فرمان امام خمینی(ره)در خصوص روز جهانی قدس فرمان جامع و کاملی است تلاش استکبار جهانی و صهیونیست را برای کمرنگ کردن آرمان فلسطین مورد تحلیل قرار داد و افزود: مسلمانان باید وحدت و هوشیاری خود در مقابل توطئه ها و نقشه های استکبار جهانی و صهیونیست حفظ کنند.