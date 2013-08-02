بصیرت و بیداری اسلامی اسرائیل را به لرزه انداخته است/ استکبارستیزی ایران اسلامی باید استمرار داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام احد آزادی خواه ظهر جمعه در جمع راهپیمایان روز قدس در ملایر اظهار داشت: به فرموده قرآن اولین دشمن مسلمین یهود و بعد مشرکین هستند.

وی با بیان اینکه دستور امام خمینی(ره) مبنی بر بیزاری از اسرائیل و اعلام جمعه آخر ماه بارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس تاثیر گرفته از دستور قرآن است، گفت: این روز بر این اساس مورد توجه مسلمانان و آزادی خواهان جهان قرار گرفته است.

استکبارستیزی یک اصل قرآنی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به اینکه استکبار ستیزی یک اصل قرآنی است، بیان کرد: امروز مردم دنیا بر اساس این اصل و دستور صریح قرآن انزجار خود را از سردمداران ظلم و رژیم صهیونیستی اعلام می کنند و به دفاع از ملت مظلوم فلسطین به پا خواسته اند.

وی با بیان اینکه همه کشتارها و جنایت های اسرائیل در کشور فلسطین باید جواب داشته باشد، افزود: امروز صدای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر استکبار ملتهای دنیا تن اسرائیل را به لرزه در می آورد.

حجت الاسلام آزادی خواه با بیان اینکه در همه امور شرط موفقیت و پیروزی تقوای الهی و ایمان به خداوند است، گفت: امروز ایمان از آن مسلمانان است و ترس اسرائیل از ارتباط و وحدت میان کشورهای اسلامی است.

یکی از بزرگترین نگرانی های اسرائیل بیداری و جنبش های اسلامی در کشورهای خاورمیانه است

وی یکی از بزرگترین نگرانی های اسرائیل را بیداری و جنبش های اسلامی در کشورهای خاورمیانه برشمرد و افزود: فرماندهی جنبش های اسلامی ولایت فقیه در ایران بوده که با بصیرت کشورهای اسلامی را به وحدت فرا خوانده است.

وی با بیان اینکه بصیرت و اجرای کامل احکام اسلام باعث قدرت در برابر ظلم خواهد شد بیان داشت: امروز ملت ایران به این باور رسیده و با بصیرت و تحت ولایت رهبری در این مسیر خط قرمزی بر خواسته های دشمن کشیده است.

چیزی که اسرائیل را در رسیدن به اهدافش امیدوار می کند بی بصیرتی ملت های مسلمان است

وی بیان داشت: ملت های مسلمان دنیا نیز باید به این نقطه برسند و چیزی که اسرائیل را در رسیدن به اهدافش امیدوار می کند بی بصیرتی ملت های مسلمان است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به انقلاب مصر گفت: ملت مسلمان مصر بعد از سال ها انقلاب کرده و در این راه موفق شدند اما، مرسی با به دام انداختن خود در دامن اسرائیل و اطاعت از کفر زحمت ملت مصر ره به هدر داد و علت سرنگونی حکومتش نیز قدر نشناسی نعمتی بود که خدا به او بخشید.

وی بر محور وحدت در دنیا تاکید کرد و افزود: اگر وحدت باشد دشمن نابود خواهد شد و قدرتی که با خدا باشد شکست نخواهد خورد.

حجت الاسلام آزادی خواه با بیان اینکه خادمین حرمین شریفین امروز در کشورهای بحرین به ناموس مردم تجاوز کرده و مساجد را به آتش می کشند، افزود: خادمین حرمین شریفین حرمین در عربستان هستند که اسلام را ناقص اجرا می کنند و در خود نیز ادعای انسانیت دارند.

استکبارستیزی ایران اسلامی باید استمرار داشته باشد

وی در ادامه خطاب به ملت مسلمان و خداجوی کشورمان با بیان اینکه امروز دشمن به اقتدار ملت ایران چشم دوخته و بر خود می لرزد، تاکید کرد: این استکبار ستیزی باید استمرار داشته باشد و استخوان اسرائیل و همدستانش را بشکند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بیان کرد: حرکتی که مبنی بر محور ولایت و رهبری باشد در ملت ایران موج می زند و نگاه جهانیان را به سمت و سوی ملت ایران می کشاند.

وی در ادامه با اشاره به دور جدید تحریم ها علیه کشورمان گفت: مشارکت 72 درصدی ملت در انتخابات باعث شد تا دشمن یک بار دیگر ذلت خود را ببیند و تنها سلاحش تشدید تحریم ها باشد.

وی بیان کرد: رئیس جمهور منتخب ملت که بر خواسته از بطن مردم بوده قبل از ریاست جمهوری اولایت مداری خود را اثبات کرد و ما خدا را شاکر هستیم که رئیس جمهور آینده کشورمان انسانی ولایی است.