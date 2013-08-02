مردم پای فلسطین ایستاده اند/ آمریکا ذات خود را با مصوبه اخیر نشان داد

حجت الاسلام حیدر مصلحی در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور مردم در این راهپیمایی اظهار کرد: حضور مردم عالی بوده است و این نشان می دهد فلسطین همواره مورد حمایت مردم ایران قرار دارد.

وی افزود: وقتی می بینیم که مردم در این گرما با شدت و حرارت،در راهپیمایی روز قدس شرکت می کنند نشان می دهد که آنها پشتیبان انقلاب، نظام و مردم مظلوم فلسطین هستند.

وزیر اطلاعات گفت : امام این مردم که معمار انقلاب اسلامی بودند، با پایه‌گذاری روز قدس اجازه ندارند تا راه ظلم و استکبار پایدار بماند.

وی پیام روز قدس را روز هوشیاری مردم ایران دانست و گفت: حضور مردم در راهپیمایی‌های روز قدس بحمد‌الله هر ساله متناسب با زمان خود یک حضور معناداری است. ما باید توجه داشته باشیم در موقعیت خاصی قرار داریم؛ در موقعیتی که دولت جدید در آستانه آغاز به کار است، آمریکایی‌ها بحث‌هایی را مطرح کردند و ذات خود را با مصوبه اخیرشان در کنگره آمریکا نشان دادند.

وزیر اطلاعات ادامه داد: علیرغم تمام این مباحث، مردم حضور پرشوری داشته‌اند و به دنیا الگو می‌دهند که در چنین موقعیت‌هایی حضور آنها به معنی ظلم‌ستیزی است و اینکه ارزش‌ها مرز ندارند. مردم ما با حضور خود در صحنه، این پیام را به استکبار دادند که با وجود تمام مشکلات، صحنه مقاومت را رها نخواهند کرد.

مصلحی درباره سران فتنه گفت: سران فتنه تا تکلیف خود را با نظام مشخص نکنند، جایی در نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهند داشت. اعتقاد داریم پایبندی به قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در حالی که فتنه‌گران با اعمال خود ثابت کردند که اعتقادی به قانون ندارند.

وی در باره زمزمه هایی مبنی بر بازگشت برخی عناصر فتنه‌گر به عرصه قدرت، گفت: به هیچ وجه نباید اجازه دهیم این اتفاق بیافتد چرا که فتنه‌گران قانون‌گریزند.

مصلحی با بیان اینکه فتنه به معنای قانون‌گریزی است، ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند که فتنه‌گران تابع قانون شوند تا نظام هم با آنها مشکلی نداشته باشد.

وزیر اطلاعات در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه پس از پایان کار دولت دهم در چه عرصه‌ای فعالیت خواهید کرد، گفت: من سرباز انقلابم و در هر عرصه که بگویند، خدمت می‌کنم.

مصلحی در پاسخ به این سؤال که آیا در دانشگاه احمدی‌نژاد حضور می‌یابید یا خیر، اظهار داشت: من دانشگاهی نیستم، بلکه حوزوی هستم، اما اگر در مسیر حق باشد، کمک می‌کنم.

وی همچنین در خصوص قرار گرفتن نام حزب‌الله در گروهک تروریستی گفت: این شیوه استبداد است که هر گاه از مجموعه ارزشی مثل حزب‌الله لبنان سیلی می‌خورد، نام آنها را در لیست گروه‌های تروریستی قرار می‌‌دهد و اگر خلاف این امر صورت بگیرد باید به آن شک کرد.

حجت‌الاسلام مصلحی در خصوص تداوم دیوار بی اعتمادی میان غرب و ایران با اعمال تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه کشورمان در آستانه آغاز به کار دولت جدید، گفت: غرب با اصل نظام اسلامی مشکل دارد و اینگونه نیست که مشکل آنان با جریان و یا گروه خاصی باشد.

وزیر اطلاعات درباره وضعیت امنیتی کشور، اظهار داشت: اکنون در حوزه امنیتی در وضعیت مطلوبی هستیم که این به نوع اقدامات مثبت انجام شده بازمی‌گردد.