برگزاري نمايشگاه كاريكاتور و ثبت تصاویر حضور مردم در راهپیمایی روز قدس

مجتبي ابراهيمي در حاشیه برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله آزادگان و آزاديخواهان جهان، آزادي قدس شريف را در سراسر گيتي طنين فرياد مي كنند تا در اين روز مبارك و بزرگ توجه ملتها و دولتها را به قبله گاه اول مسلمين و مأمن اديان الهي معطوف دارند.

وي بیان كرد: همين حركت باعث شده تا توطئه هاي مستمر صهيونيستها براي مصادره و تغيير بافت تاريخي مذهبي و فرهنگي قدس شريف ناكام بماند .

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان البرز بيان كرد: همه ساله به مناسبت اين روز ، جهانيان با مظلوميت و حقانيت ملتي آشنا مي شوند كه سالهاست از خانه و كاشانه خود به ناحق دور مانده و بواسطه ظلم مجامع استكباري از ابتدائي ترين حقوق حقه خويش بازمانده اند.

وي افزود: سالهاست ملت آزاديخواه فلسطين ، بر اساس آموزه هاي اسلام عزيز، راه مقاومت و جهاد در برابر ستم پيشگان و ظالمان را در پيش گرفته اند.

ابراهيمي در ادامه از برنامه ريزي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان البرز براي برگزاري هرچه با شكوهتر اين مراسم خبر داد و گفت: از تمام مراكز تحت پوشش و داراي مجوز از اين اداره كل اعم از كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد، موسسات فرهنگي و هنري ، اصحاب خبر و رسانه ،هنرمندان و ... براي حضور حماسي در مراسم راهپيمائي يوم اله روز قدس دعوت بعمل آمده و اصحاب فرهنگ و هنر همچون گذشته همپاي اقشار مختلف جامعه حضوري شاداب و سرزنده در اين مراسم حضور پر شور داشتند.

ابراهيمي همچنين از برگزاري نمايشگاه كاريكاتور با هدف تبيين ابعاد تاريك انديشه و روش صهيونيستها در مواجهه با ملت فلسطين خبر داد و افزود: با اين كار به دنبال آن بودیم تا با بكار بردن ابزار هنر به تشريح سيره و ابعاد فكري و تاريخي جنايات صهيونيستها در مسير راهپيمائي در شهرستان كرج بپردازيم.

وي گفت: با حضور عكاسان و هنرآموزان آموزشگاههاي هنري در رشته عكاسي در مراسم روز قدس ، نسبت به برگزاري نمايشگاه عكس از حضور پرشور اقشار مختلف مردم در اين راهپيمائي اقدام شد.