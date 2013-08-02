به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم مجتبايي قبل از ظهر جمعه در جمع پرشور راهپيمايان روز جهاني قدس در قم با تاکيد بر اينکه دين اسلام دين حمايت از مظلومين است اظهار داشت: بعد از پيروزي نظام جمهوري اسلامي ايران يکي از کشورها و ملت هايي که تحت ظلم و ستم صهيونيسم قرار گرفت ملت فلسطين بود.

وي ادامه داد: امام خميني(ره) بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اين اساس جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز قدس نامگذاري کردند که همواره دفاع از مردم مظلوم فلسطين و دفاع از مظلومين در کل دنيا جاري و ساري باشد.

فرمانده انتظامي استان قم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به دور جديد تحريم ها از سوي آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران، افزود: وقتي مسلمانان براي قيام عليه دشمنان اسلام وارد عمل مي‌شوند آنها هم متاثر از اين، دست به يک سري اقدامات مذبوحانه از جمله افزايش فشارها و تحريم ها مي‌زنند.

وی گفت: ملت ايران آگاه تر از آن هستند که بخواهند تحت تاثير اين مسائل قرار بگيرند بلکه با جديت بيشتر، براي دفاع از کشور و دفاع از مظلومين سراسر دنيا بخصوص مظلومين فلسطين وارد ميدان مي‌شوند.

مجتبایی تاکيد کرد: دين اسلام درس مقاومت را به مردم فلسطين ياد داده است، در عرصه‌هاي مختلف، هرکجا فشار دشمنان بيشتر باشد مقاومت و پايداري مسلمانان بيشتر مي‌شود، ملت ايران نيز نشان دادند در طول انقلاب هرکجا دشمن جدي تر وارد شود و فشار و تحريم‌ها را بيشتر کند براي دفاع از ارزش ها بيشتر مقاومت مي‌کنند.

وي اظهار داشت: تمرکز آمريکا بر روي فشار و تحريم عليه ملت ايران موضوع جديدي نيست سال هاي سال است دشمنان نظام انقلاب اسلامي دست به يک سري توطئه ها از جمله تحريم‌ها مي‌زنند اما سابقه نشان داده هر کجا اين تحريم‌ها بيشتر شود مردم ايران استقامت، پايداري و دفاع از نظامشان بيشتر و اين باعث شده کليه توطئه ها خنثي و پايداري، عزت و افتخاراتي که در نظام رقم مي خورد بيشتر و دشمنان ضعيف تر ذليل تر شوند.