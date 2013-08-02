برخورد سازشکارانه با استکبار وقت تلف کردن است

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان راهپیمایی روز جهانی قدس مردم قزوین آئین عبادی سیاسی نماز جمعه با حضور گسترده روزه داران در مسجدالنبی برگزار شد.



حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه با آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه داران اظهارداشت: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای مانوس شدن با قرآن و برخورداری از فیوضات معنوی این ماه الهی است که امیدواریم از آن بخوبی بهره برده باشیم.



وی افزود: قرآن تاثیرگذار ترین روش های تربیتی را برای تضمین سعادت انسانها ارائه می کند و هرکس به این کتاب آسمانی متمسک شود به سعادت می رسد.



امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: قرآن با شیواترین بیان، مسائل اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اخلاقی و دینی را برای بندگان به ارمغان آورده و چشم انداز روشنی برای آینده بشریت ترسیم کرده که چراغ راه زندگی است.



دوری از قرآن مشکل ساز است



خطیب جمعه قزوین یادآورشد: بسیاری از مشکلات جوامع کنونی ناشی از دوری از آموزه های دینی و قرآن و کتب الهی است و بهترین راه حل مشکلات رعایت تقوا و پرهیزگاری و عمل به دستورات دینی است.



وی با تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس بیان کرد: باید کاری کنیم تا دشمنان خدا خشم و قهر شما را ببینند و از آن حساب ببرند در غیر این صورت استکبار در ظلم و جنایت خود در کشورهای اسلامی جسورتر می شود که خوشبختانه راهپیمایی روز قدس هراس دشمن را بیشتر کرده است.



سازش با استکبار امکان پذیرنیست



حجت الاسلام عابدینی در ادامه خطبه های نماز اظهارداشت: اخیر شنیده می شود عده ای می گویند با آمریکا قهر نیستیم و یا با اسرائیل ستیز نداریم در حالیکه با این همه جنایت چگونه می توان با استکبار مبارزه نکرد آیا باید آرمانهای خود را فراموش کنیم تا دستاوردهای نظام به فراموشی سپرده شود.



وی افزود: باید بدانیم که هر تصمیمی که گرفته می شود باید مبنای قرآنی داشته باشد تا به بیراهه نرویم و هرگز با استکبار نمی توانیم سازش کنیم.



عابدینی اظهارداشت: کار ما با استکبار تمام ناشدنی است و اگر آمریکا فکر می کند با برچیده شدن رژیم صهیونیستی کار تمام می شود اشتباه می کند زیرا تا زمانی که ندای حق طلبی در جهان طنین افکن است و تا مبارزه هست ما هستیم و حتی بعد از فروپاشی اسرائیل در برابر ظلم و ستم خواهیم ایستاد.



وی گفت: برخوردهای سازش کارانه با ابرقدرتها وقت تلف کردن است و با این کار به رژیم اسرائیل وقت بیشتری می دهیم تا به جنایات خود ادامه دهد و هر چقدر در عزم و اراده خود در مبارزه راسخ تر باشیم کارها آسانتر می شود.



دولت به مسائل بین المللی و حل مشکلات داخلی همت کند



عابدینی با اشاره به مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید هم بیان کرد: امیدواریم دولت با عزمی راسخ در عرصه های بین المللی حاضر شود و برای حل مشکلات داخلی و گرانی ها نیز اقدام مناسبی صورت دهد.



امام جمعه موقت قزوین در خصوص کودتای نظامی در مصر هم مطالبی بیان کرد و دامن زدن به آشوب و کشتار های داخلی را ناشی از نقشه های استکبار دانست و خواستارهوشیاری مردم منطقه شد.

