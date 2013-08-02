راهپیمائی روز قدس در بوشهر/ فریاد "القدس لنا" در ساحل خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، امروز آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است که توسط حضرت امام خمینی به عنوان روز قدس نامگذاری شده است و مسلمانان جهان در این روز اتحاد خود را برای نابودی رژیم صهیونیستی به نمایش می‌گذارند.

راهپیمائی روز قدس هر ساله با شکوه خاصی در نقاط مختلف استان بوشهر برگزا می شود و مردم دریادل بوشهر حضور خود را به جهانیان اعلام می‌کنند.

در راهپیمائی امروز بوشهر که از خیابان امام خمینی(ره) آغاز شد و تا مصلی بوشهر ادامه داشت، مردم روزه دار بوشهر فریاد "قدس لنا" سر دادند و اعلام کردند که قدس متعلق به همه مسلمانان است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، فریدون حسنوند استاندار بوشهر، مسئولان کشوری و لشکری همپای مردم در این راهپیمائی حضور داشتند. و آیت‌الله بی‌آزار شیرازی رئیس سابق دانشگاه تقریب مذاهب کشور به عنوان سخنران این راهپیمائی سخنرانی کرد.

از شعارهای امروز مردم بوشهر می‌توان به " یاد امام خمین زنده باد رهبر ما خامنه‌ای پاینده باد"، "آمریکا مرگت باد اسرائیل ننگت باد"، "رژیم اشغالگر فلسطین باید محو شود به روی زمین"، "القدس لنا"، الله اکبر" و "مثل علی اکبریم فدائیان رهبری" اشاره کرد.

رژیم صهیونیستی راهی به جز نابودی ندارد

استاندار بوشهر در حاشیه این راهپیمائی با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم بوشهر در این راهپیمائی اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره و در همه صحنه‌ها حضور دارند و امروز هم بار دیگر به فرمان بنیانگذار انقلاب لبیک گفتند و حضوری گسترده و پرشور در این راهپیمائی داشتند.

فریدون حسنوند اضافه کرد: استکبارستیزی یکی از ویژگی‌های مردم استان بوشهر است و در برهه‌های مختلف تاریخی این موضوع را به اثبات رسانده‌اند.

وی با بیان اینکه بر هر مسلمانی واجب است بر علیه استکبارگران و متجاوزان فریاد اعتراض سر دهند، ادامه داد: حضور هوشیارانه و بابصیرت مردم استان بوشهر در راهپیمایی روز قدس این موضوع را به جهانیان ثابت کرد.

استاندار بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: مردم تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی از پای نخواهند نشست و رژیم صهیونیستی راهی به جز نابودی ندارد.

وی با بیان اینکه رژی صهیونیستی در پرتگاه نابودی قرار دارد، تصریح کرد: مردم مسلمان جهان با اتحاد و همبستگی و یکپارچگی خود و با حضور پرشور و کوبنده در این راهپیمائی راه را برای نابودی رژیم صهیونیستی فراهم می‌کنند.

حسنوند در ادامه با بیان اینکه روز قدس روزی است که بنیان پوشالی و توخالی رژیم صهیونیستی را می‌لرزاند، اضافه کرد: در این روز همبستگی و اتحاد ملت‌های مسلمان و انقلابی در سراسر جهان به منصه ظهور می‌رسد.

رژیم صهیونیسیتی با ترفندهای استکبار جهانی به قدس شریف تجاوز کرد

آیت‌الله بی‌آزار شیرازی در راهپیمایی روز قدس بوشهر اظهار داشت: رژیم صهیونیسیتی در حالی که از همه نقاط جهان رانده شده بود، با ترفندهای استکبار جهانی به قدس شریف تجاوز کرد و در این منطقه ساکن شدند.

استاد برجسته حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه برخی از یهودیان جهان نیز این حرکت رژیم صهیونیستی که مربوط به 70 سال پیش است را قبول ندارند افزود: رژیم صهیونیستی اکون در لاک خود فرو رفته و هیچ زمانی به موفقیت نمی‌رسد.

وی تصریح کرد: مردم مسلمان نقاط مختلف جهان در این روز اتحاد خود را ثابت کردند و نشان دادند که برای آزادی فلسطین هر کاری را حاضرند بکنند.

حضور پرشور اهالی رسانه در راهپیمایی روز قدس بوشهر

با توجه به اینکه رسانه ها چشم بیدار، گوش شنوا و زبان گویای جامعه است لذا حضور خبرنگاران و گزارشگران در مراسمات و رویداد های مختلف موجب گسترش از انعکاس بیش از پیش یک رویداد می شود.

روز قدس روز حمایت از مظلومین است و هرکس تا هرجا که توانایی داشته باشد نقشی را در این حرکت دینی ایفا می کند نقش رسانه در این رویداد ها بسیار حیاتی است چرا که موجب گستردگی بیشتر می‌شود.

رسانه‌های بوشهر در تمامی عرصه‌های مختلف که بایستی به رسالت های دینی، ملی و سیاسی پرداخت، به ویژه روز جهانی قدس حضوری گسترده و تأثیرگذار داشته اند وهم‌ دوش دیگر مردم آزاده، امت اسلامی و ملت آزاده و مسلمان ایران اسلامی در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.

سعید ابراهیمی مدیر پایگاه خبری سیراف نیوز ضمن شرکت در این راهپیمایی به خبرنگار مهر گفت: مردم ستم دیده فلسطین با دیدن همراه و پشتیبانی مردم ایران جان دوباره ای می گیرند زیرا ایرانیا در طول تاریخ نشان دادند که به آنچه که خواهان آن بودند با پافشاری،ایستادگی و یاری خدا به آن رسیده اند.

وی افزود: حضور مردم در این هوای گرم آن هم با زبان روزه نشان دهنده این واقعیت است که مردم ایران و همچنین استان بوشهر در هیچ شرایطی مهمترین مسئله فلسطین که آزادی قدس شریف از چنگال رژیم اشغالگر قدس است را فراموش نمی کنند.

ابراهیمی عنوان کرد: فرآیند سقوط رژیم صهیونیستی آغاز شده و خود آنان به خوبی به این مهم دست یافته‌اند و انتشار پیروزی‌های پی در پی فلسطینی‌ها بر علیه این رژیم صهیونیستی آنان را به هراس انداخته است

روز قدس تجلی وحدت مسلمانان است

ایمان ندومی سرپرست خبرگزاری فارس در بوشهر نیز بیان کرد: روز قدس تجلی وحدت مسلمانان در عرصه ای دیگر برای نشان دادن اتحاد و انسجام است و هرگاه مسلمانان متحد و منسجم بودند توانسته اند بر دشمنان خود غلبه کنند.

وی روز جهانی قدس را فرصتی برای اتحاد و همبستگی بیشتر مسلمانان دانست و گفت: هر ساله ملت بزرگ ایران نیز در این روز وحدت و یکپاچگی خود را نشان می دهند،دنیا از روز جهانی قدس در هراس است چرا که مسلمانان یکصدا و یکدل نابودی رپیم غاصب صهیونیستی را فریاد می‌زنند.

مسعود فیروزی گزارشگر رادیو بوشهر در خصوص روز قدس بیان کرد: روز قدس یعنی میزان همبستگی مسلمانان یعنی میزان آمادگی ما برای ظهور امام زمان(عج) و شرکت در راهپیمایی روز قدس یعنی اینکه ما ایرانیان همیشه آماده مقابله با زور و ستم و بی عدالتی هستیم.

شاهین بهرام نژاد مجری شبکه استانی بوشهر گفت: ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست.