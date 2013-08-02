به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در پایان راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار شد، با اشاره به فتنه سال 88 بیان کرد: همه چیز از تفرقه نشأت می‌گیرد ما باید از گذشته خود عبرت بگیریم تا دیگر شاهد این گونه حوادث نباشیم.

وی ادامه داد: در راهپیمایی روز 22 بهمن سال گذشته متاسفانه اتفاقی که در این حرم حضرت معصومه(س) رخ داد نباید دوباره تکرار شود‏ ما باید عبرت گرفته و اگر در جایی احساس می‌کنیم که حقوقی از ما ضایع شده‏ تحمل کنیم و آن را با راهنمایی‏، انتقاد‏ و دلسوزی رفع کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران مبدا بزرگ یک تحول شد و این انقلاب صرفا یک انقلاب ایرانی نبود بلکه تمام تعلقات آن مربوط به آموزه‌های اهل بیت(س) است.

وی با بیان اینکه انقلاب، صرفا یک انقلاب اسلامی نیست، بیان کرد: اگرچه همه آرمانهای آن در اسلام است اما این انقلاب با یک انقلاب جهانی و با یک ظرفیت جهانی است و هر روز شاهد تاثیرات جهانی آن هستیم.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به سخن امام راحل بیان کرد: در انقلاب اسلامی سه پرچم که یکی ملی و دیگری اسلامی و دیگری وحدت است برافراشته شده که این پرچم وحدت یک حرکت منطقه‌ای و فراملی بود و آثار آن را تا کنون شاهد هستیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: امام راحل پرچم جهانی قدس و فلسطین را برپا کرد و باید گفت که فلسطین موضوع یک ملت و آوارگی و حرکت غاصبانه رژیم صهیونیست نبوده بلکه موضوع آن تغییر نقشه جهانی توسط اسرائیل است.

وی با اشاره به گفته یکی از رهبران غرب درباره خاورمیانه عنوان کرد: رژیم صهیونیستی همواره با تعصب و اشغالگری‌ها و حمله به نمازگزاران و آتش زدن اماکن مذهبی مشغول است به طوری که طی یک هفته گذشته بیش از 50 حادثه بزرگ در خاورمیانه رخ داد و طی یکماه گذشته در این حملات 350 نفر در مصر و 100 نفر در پاکستان کشته شدند.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به جایگاه ایران در جهان عنوان کرد: ایران ستون استوار و پرچم بر افراشته و فروزان در تاریخ است و به گفته مقام معظم رهبری ایران در جای حساس تاریخ خود قرار دارد.

وی افزود: استقرار نظام و دفاع از آن اصلی ترین حرکت ملی، دفاعی و جهانی است و حفظ نظام از اوجب واجبات است و امام راحل برای این حفظ نظام همواره تلاش کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلجت نظام بیان کرد: اگر نظام قدرتمند باشد می‌تواند استحکام داشته باشد و موضوع هسته‌ای برای همین قدرتمند شدن است و امروز کسب قدرت از واجبات است.

حجت الاسلام پورمحمدی با تأکید بر اینکه ما باید در دنیا عاقلانه رفتار کنیم بیان کرد: امیدواریم دولت جدید نیز این منطق را تعقیب کند.

برای مذاکره باید قدرتمند بود

وی داشتن قدرت برای مذاکره را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: اگر مذاکره‌ای انجام و طرف مقابل اینگونه تصور کند که ما قدرت نداریم تسلیم نشده و با ما برخورد می‌کند ما نباید فریب این عمل را بخوریم بلکه ابتدا باید قدرتمند شویم و سپس حرکت رو به جلو داشته باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به لزوم حفظ فرهنگ افزود: ما باید حفظ فرهنگ کنیم و این یک تکلیف برای همگان است‏ و باید گفت که صف‌های میلیونی در راهپیمایی و شب‌های احیا و همچنین حوزه‌های علمیه قم و روحانیان برای حفظ اقتدار و توانمندی و توسعه و سرمایه‌های دینی و اسلامی هستند.

وی افزود: از دولت جدید می خواهیم که بر گفته های خود‏ مبنی بر تخصص گرایی، هم گرایی، کنترل منابع مالی‏ قانون پذیری و نظارت پذیری را عمل کند‎‎‎؛ متاسفانه به خاطر بی قانونی هایی که در بهره وری و محصولات رخ داد مورد طمع بیشتر دشمن قرار گرفتیم.

حجت الاسلام پورمحمدی اضافه کرد: اشغال سرزمین فلسطین سلطه طلبانه رخ داد و نتوانست وضعیت جهانی را تغییر دهد؛ امروز در جهان سلطه طلبی و استعمارگری رخ داده و موضوع فلسطین در این باره یکی از اولین بحث‌ها است.

وی بیان داشت: جریان هلوکاست و دفاع از یهودیان در سال 1930 شکل گرفت و جریان هلوکاست با شروع جنگ جهانی دوم مطرح و به صورت جدی در رسانه‌ها عنوان شد.

رئیس سازمان بازرسی عنوان کرد: خداوند در قرآن کریم به قوم یهود می‌گوید "ما شما را برتر قرار دادیم در حالی که قوم یهود نژادپرستی شان را آغاز کردند" و با تئوری کفر انسان، تئوری نژاد پرستانه محور برنامه‌هایشان شد و امروز 17 تا 20 میلیون یهودی در دنیا وجود دارد.

وی گفت: یهودیان آدم کشی، بی رحمی و مال پرستی را سجیه خود کرده‌اند و آنها پیوسته در حال فتنه هستند و خودشان فقط دوست دارند هزار سال عمر کنند.