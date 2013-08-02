به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین سبحانینیا در بخش پایانی مراسم روز قدس، در مسجد جامع نیشابور، اظهار کرد: جمهوری اسلامی در آغاز بر روی جریان آقای مرسی سرمایهگذاری کرد ولی بعد بهخاطر عملکرد بد وی و جنبش اخوانالمسلمین، از کنار گذاشتن وی چندان ناراحت هم نشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آنها دوست را رها کردند و به دشمن پناه بردند، گفت: همینها در جلسات مخفیشان اعلام کردند که شیعه از یهود بدتر است.
حجت الاسلام سبحانی نیا با بیان اینکه آقای مرسی و دولت مصر عکسالعملی در قبال شهادت مظلومانه شیعیان در مصر انجام نداد، بیان کرد: جریان سلفی که در درون اخوانالمسلمین پایگاه قوی دارند و تصمیمات آنها بر جریان عقلگرا غلبه دارد.
وی گفت: دشمن روی جریان سلفی با هدف مبارزه با تشیع که کانون اصیل مبارزات است، اسلام هراسی و ایجاد اختلاف در بین مسلمانان برای مقابله با اندیشه بیداری امت اسلامی و شکلگیری حکومتهای مردمی در منطقه، سرمایهگذاری میکند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: امام خمینی(ره) روز قدس را با هدف ایجاد تحولی بیشتر بین مسلمانان و توجه به مصائب جوامع اسلامی و بهخصوص با انگیزه توجه دادن امت اسلامی به قبله اول مسلمین و ملت مظلوم فلسطین با نیت زنده نگهداشتن به مشکلات ملت آواره فلسطین اعلام فرمود.
حجت الاسلام سبحانی نیا بیان کرد: امروز در بیش از 80 کشور جهان، روز جهانی قدس گرامی داشته شده است و تظاهرکنندگان با حرکت و مشتهای گرهخورده خود، رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی را هدف قرار میدهند.
وی با اشاره به اینکه امروز رژیم صهیونیستی نگران برگزاری روز قدس است، اظهار کرد: این روز توانسته است توطئههای این رژیم و مشروعیتبخشی به آن را خنثی کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روز جهانی قدس و تکرار آن در هر سال، تلاش صهیونیستها برای توجیه مشروعیت خود را در منطقه نقش بر آب میکند.
حجت الاسلام سبحانی نیا با اشاره به اینکه مذاکرات سازش بین آمریکا، اسرائیل و دولت خودگردان در واشنگتن در جریان است، گفت: هدف آنها این است که رویه سازش را در منطقه حاکم کنند و به رژیم صهیونیستی مشروعیت ببخشند.
وی تاکید کرد: یکی از دلایل عمده بینتیجه بودن تلاشهای آمریکا در موفقیتبخشی به رژیم صهیونیستی، وجود ایران اسلامی و تاثیر روز جهانی قدس در بیداری مردم منطقه است.
نظر شما