هراس دشمنان از وحدت ملت/ شهریاریها سنگ تمام گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری ظهر امروز در حاشیه حضور در راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز تمام تمرکز مستکبران جهان بر راهپیمایی روز قدس و میزان حضور مسلمانان در این مراسم است و در واقع دشمنان به دنبال این هستند که با تحریم و تحلیف خبری این واقعه عظیم، حضور پرشور مردم را کمرنگ جلوه دهند.

وی افزود: اما حضور حداکثری مردم در راهپیمایی امروز نشان دهنده وحدت و همدلی ملل مسلمان ضربه محکمی بر بدنه رژیم غاصب اسرائیل است، همچنان که طی سالیان گذشته حضور مردم در راهپیمایی ها موجب تضعیف این رژیم منحوس شده است.

این مسئول عنوان کرد: دشمنان نیز با آگاهی از تاثیرات این مراسم در تنویر افکار عمومی جهان و آشکار شدن جنایات صورت گرفته در سرزمین فلسطین، به هراس افتاده و به دنبال انحراف افکار عمومی و اختلاف افکنی در میان مسلمانان هستند اما می بینیم که امروز علاوه بر مردم مسلمان، مردم آگاه و بیدار بسیاری از کشورهای غیرمسلمان نیز هم صدا با مسلمانان فریاد آزادی خواهی برای فلسطینیان سر دادندو.

جوهری ادامه داد: این انزجار و تنفر جهانی از رژیم صهیونیستی و حامیانش به وضوح قابل مشاهده است و به فضل الهی، رژیم غاصب صهیونیستی در پایان راه خود قرار دارد و به زودی سرنگون و محو خواهد شد.

فرماندار شهریار ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم این شهرستان در راهپیمایی امروز، گفت: مردم ایران اسلامی و شهرستان شهریار بار دیگر با حضور حداکثری و لبیک به دعوت ولی فقیه، حماسه عظیم سیاسی آفریدند و فریاد ظلم ستیزی را به گوش جهانیان رساندند.