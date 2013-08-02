ملتهای آگاه و بیدار جهان هویت دینی خود را باز می یابند/ استکبار شکست خورده است

حجت الاسلام عباس مسعودی در خصوص اهمیت و برپایی باشکوه راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشکر از حضور گسترده مردم ولايتمدار استان البرز در راهپيمايي روز جهاني قدس گفت: شکوه حضور پر شور شما مردم ستودني و مايه قوت قلب همه مسلمانان جهان به ويژه مردم مظلوم فلسطين است و خواب راحت را از چشمان صهيونيسم غاصب و امپرياليسم غرب ربوده و قدرت تفکر صحيح و تحليل درست مسائل را از آنان گرفته است.
مدير کل تبليغات اسلامي استان البرز، با اشاره به دور انديشي حضرت امام (ره) در همه امور از جمله نامگذاري آخرين جمعه از ماه مبارك رمضان به عنوان روز جهاني قدس اظهار داشت: نتيجه اين آينده نگري حضرت امام (ره) را امروز در سراسر جهان به خصوص در كشورهاي بپا خواسته و حركت بيداري اسلامي مردمي شاهديم و با نگاهي تحليلي به وقايع سياسي دنيا متوجه مي شويم كه اين ثمره باشكوه حركت هاي مردم مسلمان، جهان استكبار را مجبور به انتخاب موضع گيري سياسي علني و غير علني بر عليه اسلام و مسلمين كرده است.
مسعودي در ادامه سخنان خود گفت: حضور پر شور شما هيمنه استكبار را به هم ريخته و قدرت پوشالي آنها را به جهانيان نشان داده است.
مدير كل تبليغات اسلامي استان البرز در ادامه با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) به اقتصاد مقاومتي گفت: دشمن بداند ما مسلمان، وارثان شعب ابي طالب و واقعه افتخار آفرين و دشمن شكن عاشوراييم و از حصر اقتصادي و ايجاد تنگاهاي گوناگون هراسي به دل راه نمي دهيم و با پشتيباني از فرمايش رهبر معظم انقلاب و مقاومت و ايثار خود بار ديگر به ياري خداوند منان پشت دشمن را به خاك خواهيم ماليد و قدرت ظاهري و پوشالي استكبار جهاني و صهيونيسم بين الملل را به اضمحلال خواهيم كشاند.
روز قدس بهعنوان ارزشمندترين يادگار رهبر كبير انقلاب اسلامي
وی از روز قدس بهعنوان ارزشمندترين يادگار رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) در حوزه سياست جهان اسلام ياد كرد و گفت: بايد همه ساله تمام دستگاههاي دولتي، نهادها و بخصوص مردم مؤمن و ولايتمدار زمينه هر چه باشكوهتر برگزار كردن اين مراسم را فراهم آوردند.
وي با اشاره به اينكه ملتهاي آگاه و بيدار جهان اسلام با توكل به خدا هويت دين خود را بازمييباند و مواظب گروههاي معاند و فتنهانگيز و رژيم استكباري و تروريستي اسرائيل هستند تا در وحدت مردم و نهضتهاي اسلامي و بيداري اسلامي انحرافي بهوجود نيايد، اظهار كرد: دشمنان اسلام از حضور گسترده مسلمانان در راهپيمايي روز جهاني قدس و حمايت از مردم مظلوم فلسطين هراس دارند و تمام تلاش و سعي خود را جهت كمرنگ نشان دادن حضور مسلمانان در راهپيمايي روز جهاني قدس بهكار ميگيرند.
مسعودي روز جهاني قدس را بهعنوان حماسه عظيم جهان اسلام دانست و گفت: روز قدس متعلق به تنها ملت ايران اسلامي نيست بلكه متعلق به كل جهان اسلام است و جهان اسلام با توجه به حركتهاي اخير ضداسلامي در كشورهاي مسلمان خود را براي حضور بينظير و اعلام انزجار و تنفر از وحشيگريهاي رژيم اشغالگر صهيونيست آماده ميكند.
ایران اسلامی وحدت را به تصویر کشید
وي با اشاره به اينكه نظام مقدس جمهوري اسلامي تداومدهنده اسلام ناب محمدي(ص) است، گفت: ايران اسلامي در تمام برنامه هاي حماسي نشان داده كه با وحدت و يكپارچگي بر قلههاي سعادت ايستاده كه نمونه آشكار آن حماسه بزرگ سياسي تاريخي انقلاب اسلامي در انتخابات 24 خردادماه 92 رقم خورد.
وي با تأكيد بر اينكه دشمنان اين نظام با توطئههاي شيطاني سعي كرده بودند مسئله انتخابات را به انحراف بكشانند، يادآور شد: با حضور ميليوني مردم در اين حماسه بي نظير شكست دشمنان ايران اسلامي در تفرقهافكني قطعي شدكه اين توفيقات مهم به بركت خون مقدس شهدا و رهبري حكيمانه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي است.
اين مسئول در پايان ضمن تقدير مجدد از حضور با شكوه مردم استان البرز در راهپيمايي روز جهاني قدس گفت: يك ماه ضيافت الهي و روزه داري بهترين درس براي تمرين اقتصاد مقاومتي است و برترين نشان براي دشمن كه راه به جايي نخواهد برد.
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