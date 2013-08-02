روز قدس به فرصتي براي وحدت و همدلي در بين مسلمانان تبديل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد امين راستي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپيمايي روز جهاني قدس بيان كرد: روز قدس علاوه بر اينكه فرصتي براي اعلام انزجار از توطئه هاي دشمنان اسلام است، بلكه به بهترين فرصت براي وحدت و همدلي بيشتر بين ملت هاي اسلامي و مسلمانان جهان تبديل شده است.

وي ادامه داد: امروز حضور و مشاركت همه جانبه مردم در صحنه باعث شده است تا تمامي توطئه ها و دسيسه هاي دشمنان اسلام نقش برآب شده و كشورهاي غربي به ويژه آمريكا با چالش هاي جدي در خصوص وضعيت و آينده رژيم غاصب صهيونيستي مواجه شوند.

امام جمعه موقت سنندج با بيان اينكه امروز چهره واقعي آمريكا براي مسلمانان سراسر جهان هويدا شده است، گفت: به هيچ عنوان ملت هاي اسلامي و مسلمانان طرح سازش آمريكا را نخواهند پذيرفت چرا كه چهره واقعي سياست ها و توطئه هاي اين كشور براي همگان روشن شده است.

وي با بيان اينكه امروز كشورهاي اسلامي بايد با حفظ وحدت و همدلي در راستاي رسيدن به اهداف و آرمانهاي خود تلاش كنند، افزود: بدون شك جهان اسلام نيازمند وحدت و همدلي است و در سايه اين وحدت است كه مي توان با دشمنان مقابله كرد و در مقابل آنها ايستاد.

ماموستا راستي با اشاره به موضعگيري معاون وزير خارجه آمريكا در خصوص طرح سازش و محكوم كردن اقدامات اين كشور در خصوص مردم مظلوم فلسطين عنوان كرد: خود مردم فلسطين بايد براي آينده خود تصميم گيري كنند و ديگر هيچ كشوري حق ندارند در مسائل داخلي آنها دخالت كند.

وي در بخش پاياني سخنان خود ضمن تقدير از حضور مردم استان كردستان در راهپيمايي روز جهاني قدس بيان كرد: حضور مردم در صحنه به ويژه در استان كردستان همانند سالهاي گذشته حماسي بود و بايد قدردان اين حضور باشيم.