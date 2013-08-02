اتحادیه اروپا با اقدام اخیر علیه حزب الله خود را به یک لابی صهونیستی تنزل داده است/ روز قدس همزاد نهضت امام خمینی است

محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با حضور در راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ گفت.

باهنر روز قدس را روزی همزاد با نهضت انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: روز قدس همزاد نهضت انقلاب اسلامی است و حضرت امام(ره) از روز اول انقلاب و پیروزی انقلاب اسلامی آزادی قدس را نیز فریاد زدند.

وی تدبیر اذمام راحل را در معرفی جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس ستود و بیان کرد: ایشان با معرفی روز قدس به عنوان روز وحدت امت اسلامی برای فریاد زدن برای آزادی قدس نامگذاری شد که به حمدالله امروز راهپیمایی خوبی برگزار شده و بسیار باشکوه‌تر از سال‌های قبل است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از ابتدای انقلاب تا به امروز این راهپیمایی هر سال باشکوه‌تر برگزار می‌شود و به خصوص امروز با نهضت‌های اسلامی که در منطقه به راه افتاده است امید ما به آزادی قدس روز به روز و سال به سال بیشتر می‌شود و امید داریم با اتحاد و هماهنگی و هم‌افزایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اسلامی این آزادی هرچه زودتر به دست بیاید.

وی در پاسخ به این سوال که نظرش در مورد قرار دادن نام حرب الله توسط اتحادیه اروپا در لیست سازمان‌های تروریستی گفت: این کار آنها از قدر و منزلت حزب الله نمی‌کاهد بلکه اتحادیه اروپا خودش را در حد یک عضوی از لابی صهیونیسم تنزل داده است و این کار آنها نشان از دستپاچگی آنها است.