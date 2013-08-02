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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۶

محمد رویانیان:

صهیونیست غده سرطانی جهان بشریت است/ ملت ایران ملتی آزاده است

صهیونیست غده سرطانی جهان بشریت است/ ملت ایران ملتی آزاده است

محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در راهپیمایی روز قدس در میدان فلسطین حضور پیدا کرد و ابراز امیدواری کرد روزی صهیونیست از جهان محو شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با حضور در راهپیمایی روز قدس گفت: استکبار جهانی با محوریت صهیونیست ها دنیا را می چاپند. جنایت های آنها در تمام دنیا اتفاق می افتد، آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و حتی خود آمریکا از دست صهیونیست ها در امان نیستند.

وی افزود: لابی های صهیونیستی آمریکای جنوبی را تحت سلطه خودش در آورده است. ببینید در سوریه، عراق، پاکستان و افغانستان چه جنایت هایی این صهیونیست ها انجام می دهند. صهیونیسم غده سرطانی جهان بشریت است و به همه جا نفوذ کرده و استکبار جهانی هم از آنها حمایت می کند.

رویانیان در پایان گفت: من امروز حضور پر شور مردم را دیدم، پیر و جوان با زبان روزه و در این گرمای شدید برای آزادی قدس شریف راهپیمایی می کنند. صهیونیست ها باید از صحنه محو شوند و نقشه فلسطین باید به دست مسلمانان شکل بگیرد. فریاد امروز مردم مسلمان جهان این است که زیر بار استکبار، زور و فساد نخواهند رفت. ما ملت آزادی هستیم و آزادگی را به تمام مردم جهان اعلام می کنیم.

کد مطلب 2108560

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