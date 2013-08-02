ریشه اصلی بحران در خاورمیانه اشغال فلسطین توسط اسرائیل غاصب است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر آذریفر پس از حضور در راهپیمایی روز جهانی به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه به سخنرانی پرداخت.

وی با گرامیداشت روز جهانی قدس سخنان خود را آغاز کرد و اظهار داشت: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کرد و این روز به نوعی یکی از یادگارهای امام راحل است.

این مسئول عنوان کرد: امروز حدود 80 کشور جهان اعم از مسلمان و آزادیخواه این روز را گرامی می دارند و در راهپیمایی حضور می یابند، فلسطینی ها طی 65 سال گذشته که زیر چکمه های ددمنشانه اسرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار له می شوند و ایستادگی و حمایت گروه های مقاومت موجب می شود که اسرائیل از بین برود چناچه که امام خمینی گفته است :این فریادها را دست کم نگیرید، همین فریادهای الله اکبر بود که رژیم پخلود و مبارک را از بین برد.

آذریفر اضافه کرد: ریشه اصلی بحران در خاورمیانه اشغال فلسطین مظلوم توسط اسرائیل غاصب است و روز قدس روزی است که همه مسلمانان انزجار خود را از رژیم منحوس صهیونیستی اعلام می کنند و مردم شهرستان قدس نیز همگام با همه مسلمانان جهان و ایران به این وظیفه خود عمل کردند.

در ادامه فرماندار قدس راجع به مشکلات و معضلات شهرستان قدس صحبت کرد.

این مسئول گفت: یکی از اصلی ترین مشکلات شهرستان پروژه پل ورودی شهر است که از سال 89 آغاز شده و به دلیل مشکلات مالی و اعتباری هنوز به پایان نرسیده، در هفته های گذشته جلساتی با مسئولین کشوری و وزارت راه و شهرسازی برگزار شده که طی آنها شورای شهر حدود 4 میلیارد تومان و وزارت راه و شهرسازی مبلغ دو میلیارد به این پروژه اعتبار داده اند تا اوایل آذر این پل افتتاح شود.

وی افزود: یکی دیگر از مطالبات مردم شهرستان ساختن بیمارستان است که شهروندان بارها به صورت مکتوب و حضوری با من صحبت کرده اند و با مسئولین جلسات متعددی گذاشته شد و امید می رود در آینده نزدیک کلنگ بیمارستان در شهرستان قدس به زمین زده شود.

آذریفر در پایان با اشاره به این که شوراها به پایان کار خود نزدیک شده اند از اعضای شورا تشکر کرد و از اعضای جدید خواست که به تبعیت از اعضای قبلی و حتی بهتر از آن ها به مردم شهرستان قدس خدمت کنند.