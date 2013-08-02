سیدعباس یاهو مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از سریال‌هایی که در ماه مبارک رمضان امسال هر شب از شبکه سه سیما ساعت 21:00 پخش می‌شود، "مادرانه" است که البته به مناسبت شب‌های قدر، دوشنبه و سه‌شنبه هفتم و هشتم مرداد ماه روی آنتن نرفت و بعد از آن از چهارشنبه شب نهم مرداد پخش آن از سر گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه "مادرانه" با مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ساخته شده و تلاش دارد مروج فرهنگ وقف نیز باشد، توضیح داد: یکی از سکانس‌های ویژه سریال "مادرانه" در امامزاده طاهر استان البرز واقع در مهرشهر کرج ضبط شد که در این سکانس اردلان بر سر قبر مادرش در این امامزاده حضور پیدا کرده و از خدای خود برای گناهانش طلب بخشش می‌کند.



یاهو همچنین تصریح کرد: اردلان که با خود قرار گذاشته بود هیچ وقت به سراغ مادرش نرود، تصمیم می گیرد برای نجات از مشکلاتش به مادر متوسل شود و از او و دعایش کمک بگیرد که این بهانه ای می شود تا قرار دیرینه خود را که نرفتن بر سر قبر مادر به بهانه آزرده‌خاطر شدن او از حضور فرزندش بود، زیرپا بگذارد و بر سر قبر او حاضر شود.



وی به فضای امامزاده طاهر اشاره و اضافه کرد: فضای امامزاده طاهر که به عنوان لوکیشن این صحنه انتخاب شده بود، یکی از فضاهای معنوی، زیبا و از جاذبه های فرهنگی و معنوی نه تنها در سطح استان البرز بلکه در سطح کشور محسوب می شود. قبر و زیارتگاه امامزاده طاهر که با توجه به اسناد و مدارک تاریخی نسبتش به امام زین العابدین(ع) می رسد، در استان البرز در مهرشهر کرج واقع شده و بنای گنبد و مناره این مکان زیارتی در دو سال اخیر نوسازی شده است. این امامزاده فضایی در حدود 20 هکتار دارد که در بخشی از محوطه بسیار وسیعش مزار شهدا واقع شده و بخش دیگر مربوط به گورستانی است که افراد مختلف از جمله شهیرترین و نامدارترین مردمان ایران زمین را در خود جای داده است.





