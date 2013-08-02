به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح زاده، بعد از پايان راهپيمايي روز قدس در يزد در جمع نمازگزاران جمعه اظهار داشت: يهوديان از صدر اسلام در مقابل اسلام قلعه ساختند كه يكي از آنها قلعه خيبر بود كه به دست حضرت علي (ع) فتح شد و پس از آن نيز جنگهاي بسياري عليه مسلمانان به راه انداختند.

وي افزود: سال‌ها و قرن‌ها از زمان گذشته اما آنها هنوز هم دست از توطئه برنداشته‌اند و همانطور كه با موسي (ع) و عيسي (ع) بدرفتاري كردند با مسلمين نيز بدرفتاري كردند تا سرانجام غده سرطاني اسرائيل را در قلب كشورهاي اسلامي و در قدس شريف برپا كردند.

اسرائيل هنوز دست از توطئه عليه اديان الهي بر نداشته است

فلاح‌‍ زاده بيان كرد: آنها تا همين حالا نيز دست از توطئه عليه ساير اديان برنداشته‌اند و آنها كارگردانان اصلي آمريكا و اسرائيل نيز هستند.

استاندار يزد با بيان اينكه اسرائيل كاري جز قتل و غارت انجام نداده است، بيان كرد: در تورات تحريف شده يهوديان آمده است كه از اردن به اورشليم تا فرات و نيل را تصرف كنيد و به هر كجا كه پا بگذاريد، متعلق به قوم يهود است و به خانه‌هاي اسلامي و غيراسلامي حمله و آن را تصرف كنيد.

وي ادامه داد: اما امام راحل با هدايت پيامبر گونه ‌اش كه تا امروز نيز تداوم يافته، در نهايت اسرائيل غاصب را سرنگون خواهد كرد.

فلاح زاده با اشاره به وظايف مسلمين در اين شرايط حساس اظهار داشت: وظيفه ما نخست اطاعت از رهبري است زيرا ولايت ايشان، استمرار ولايت رسول خداست.

حفظ وحدت، مهمترين وظيفه مسلمين در شرايط كنوني است

وي دومين وظيفه مسلمين را حفظ وحدت بين ملتهاي مسلمان و ايجاد اتحاد بين ملتهاي مظلوم عليه ظالمان است.

فلاح زاده، مبارزه با كفر و شرك را نيز از وظايف مسلمين خواند و افزود: تا كفر و شرك باشد، مبارزه ما نيز ادامه دارد و امام خميني (ره) نيز اين نويد را دادند كه اسلام تمام سنگرهاي كليدي دنيا را فتح خواهد كرد.

وي همچنين از حضور پرشكوه مردم يزد در راهپيمايي روز قدس به رغم روزه داري و گرماي هوا تقدير و تشكر كرد.