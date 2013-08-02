حضور پر شور مردم مشت محکمی بر دهان استکبار بود

مدیر کل بهزیستی البرز در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور پررنگ خانواده بهزیستی البرز در راهپیمائی روز قدس خبر داد و گفت: حضور در راهپیمایی روز قدس زنده نگه داشتن یاد ونام امام و لبیک به ندای رهبر کبیر انقلاب اسلامی در حمایت از مردم فلسطین است.



مرتضی مکاریان تاکید کرد: بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران که از آغاز تحرکات مربوط به انقلاب، همواره از حامیان جدی مستضعفان جهان به ویژه مردم مظلوم فلسطین بود روز قدس را روز اسلام و روز حکومت اسلامی عنوان کرد.



وی اظهار داشت: بنابراین وحدت رویه و اتحاد مسلمانان جهان در این روز باید به نمایش گذاشته شود.



مکاریان قدس را یکی از مهمترین مسائل جهان اسلام برشمرد و گفت: شرکت در راهپیمائی روز قدس برای حمایت از مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین ضروری و بر همگان واجب است.



وی تصریح کرد: امروز چشم امید بسیاری از کشورهای جهان به وحدت رویه، ولایت پذیری و ایستادگی ملت ایران در مقابل تهدیدها و تحریم های مستکبران است و حضور گسترده در صحنه های سیاسی عبادی کشور این امر را تائید می کند.

جامعه بهزیستی البرز نیز متشکل از خانواده ها و مددجویان همپای سایر مردم استان البرز در راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس شرکت کرده و حمایت خود را از مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین اعلام کردند.

امروز در مسیر راهپیمایی شهرستانهای البرز شماری زیادی از معلولان و مددجویان بهزیستی البرز با پلاکاردهایی حضور داشتند.