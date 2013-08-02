شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي كردستان از حضور مردم در راهپيمايي روز قدس تقدير كرد

به گزارش خبرنگار مهر، در اين بيانيه آمده است: "ملت قهرمان، نستوه و شهيد پرور ايران اسلامي در جاي جاي اين ميهن اسلامي بار ديگر حماسه اي به ياد ماندني خلق و برگ زرين ديگري از دفتر افتخارات خود را رقم زد و اين امت دلاور و هميشه در صحنه بار ديگر به جهانيان نشان داد كه در نهايت عزت و اقتدار به ندا ي همیشه جاوید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبري لبيك گفته و تجاوز، زور گويي و كشتار مردم بي پناه فلسطین توسط رژيم جعلي صهيونيستي را محكوم نموده و بار ديگر نشان داد كه همچون گذشته در كنار ملت مظلوم فلسطين بوده و خواهد بود".

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و ستاد قدس و انتفاضه استان کردستان بر خود واجب مي داند از حضور حماسي، بي نظير و قاطع مردم روزه دار و فهيم استان كردستان اعم از روحانيت معظم، ائمه جمعه و جماعات، مسئولين و پرسنل ادارات، نهادها و سازمان هاي انقلاب اسلامي، پرسنل و فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي مستقر در منطقه، خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگران، اصناف و بازاريان و همه آحاد مردم بزرگوار و شهيد پرور استان در راهپيمايي سراسري، روز جهانی قدس كه نشان دهنده عظمت و اقتدار آنان بود تشكر و سپاسگزاري نمايد. بي شك اين حضور با شكوه و بي نظير پاسخ دندانشكني به دشمنان قسم خورده اسلام و ايادي استكبار خواهد بود.

راهپيمايي روز جهاني قدس امروز با حضور اقشار مختلف مردم همزمان با ديگر نقاط كشور در استان كردستان برگزار شد.