  1. استانها
  2. کردستان
۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۴۸

بيانيه/

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي كردستان از حضور مردم در راهپيمايي روز قدس تقدير كرد

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي كردستان از حضور مردم در راهپيمايي روز قدس تقدير كرد

سنندج – خبرگزاري مهر: شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان كردستان با انتشار بيانيه اي از حضور مردم اين استان در راهپيمايي روز جهاني قدس تقدير و تشكر كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين بيانيه آمده است: "ملت قهرمان، نستوه و شهيد پرور ايران اسلامي در جاي جاي اين ميهن اسلامي بار ديگر حماسه اي به ياد ماندني خلق و برگ زرين ديگري  از دفتر افتخارات خود را رقم زد و اين امت دلاور و هميشه در صحنه بار ديگر به جهانيان نشان داد كه در نهايت عزت و اقتدار به ندا ي همیشه جاوید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبري  لبيك گفته و تجاوز، زور گويي و كشتار مردم بي پناه فلسطین توسط رژيم جعلي صهيونيستي را محكوم نموده و بار ديگر نشان داد كه همچون گذشته در كنار ملت مظلوم فلسطين بوده و خواهد بود".

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و ستاد قدس و انتفاضه استان کردستان بر خود واجب مي داند از حضور حماسي، بي نظير و قاطع مردم روزه دار و فهيم استان كردستان اعم از روحانيت معظم، ائمه جمعه و جماعات، مسئولين و پرسنل ادارات، نهادها و سازمان هاي انقلاب اسلامي، پرسنل و فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي مستقر در منطقه، خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگران، اصناف و بازاريان و همه آحاد مردم بزرگوار و شهيد پرور استان در راهپيمايي سراسري، روز جهانی قدس كه نشان دهنده عظمت و اقتدار آنان بود تشكر و سپاسگزاري نمايد. بي شك اين حضور با شكوه و بي نظير پاسخ دندانشكني به دشمنان قسم خورده اسلام و ايادي استكبار خواهد بود.

راهپيمايي روز جهاني قدس امروز با حضور اقشار مختلف مردم همزمان با ديگر نقاط كشور در استان كردستان برگزار شد.

کد مطلب 2108580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها