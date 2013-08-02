آمریکا آلت دست صهیونیسم/ هدف اسرائیل تسلط بر جهان و همه گير كردن صهيونيسم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین مظفر ظهر جمعه در جمع راهپیمایان ارومیه با قدردانی از حضور باشکوه مردم در این حرکت مردمی اظهارداشت: در حال حاضر بخش عظيمي از فعاليت هاي حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ و رسانه جهان در دست صهيونيست هاست و بخش قابل توجهي از تصميمات مهم در آمريكا توسط صهيونيست ها گرفته مي شود.

وی با بیان اینکه هدف صهيونيست ها در اصل، اشغال فلسطين و يا قسمتي از خاورميانه نيست تاکید کرد: تسلط بر تمام جهان و همه گير كردن صهيونيسم از اهداف اصلی رژیم غاصب اسرائیل است.

مظفر در ادامه از نسل کشی و نژاد پرستی به عنوان مهمترین مولفه رژیم غاصب اسرائیل نام برد و اعلام کرد: صهيونيست ها بر اساس آيين من درآوردي خود و نه بر اساس آيين يهوديان زندگي مي كنند كه اين امر اساس و اصل نژادپرستي است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه هم اکنون صهیونیسم ها به قطب اصلی سرمایه داران اصلي جهان تبديل شده اند كه حتي با پول خود، روساي جمهور را نيز مي خرند افزود: بخش قابل توجهي از فيلم هاي هاليوودي در زمان حاضر به دست صهيونيست ها ساخته مي شود و مورد اكران در جاي جاي دنيا قرار مي گيرد.

مطفر در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح استفاده تبلیغاتی صهیونیست ها از واقعه جعلی هولوکاست پرداخت و افزود: در جريان جنگ جهاني دوم، تعداد بسيار زيادي از مردم به تيفوس مبتلا شدند و متخصصان براي اينكه شر اين بيماري از بين مردم كنده شود، تشخيص دادند تا مبتلايان كشته شده را بسوزانند تا ويروس اين بيماري انتشار نيابد.

عضو تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: این حادثه تنها براي حدود يك تا دو ميليون نفر اتفاق افتاد ولي صهيونيست ها، تعداد يهودي هاي سوزانده شده در كوره هاي جعلي آدم سوزي را نزديك به شش ميليون نفر مي دانند و از این واقعه جعلی بهره برداری تبلیغاتی می کنند در حالی که اين حادثه اساسا واقعه ديگري است و آن طور كه آنها ساخته و پرداخته اند نبوده است.

روز قدس روز دفاع از اسلام و امت مظلوم

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه به فلسفه نامگذاری روز قدس توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: حضرت امام خميني (ره) با درايت و دور انديشي خاص و ويژه خود، روز قدس را به عنوان روزي براي دفاع از اسلام و امت مظلوم اسلامي بنا نهادند.

مظفر با اشاره به تاثیر جهانی این نامگذاری تاکید کرد:با اين تدبير ايشان، در ۳۴ سال گذشته، روز قدس موجب شده، مسئله فلسطين از اذهان مسلمانان و مردم جهان فراموش نشود و امروز نیز موج عدالت خواهی و حمایت از مردم فلسطین در بین تمامی ملت های آزدایخواه احساس می شود.

وی یاد آور شد: امروز در ۸۰۰ نقطه ايران و ۸۰ نقطه از جهان، روز قدس گرامي داشته مي شود و مردم جهان انزجار خود را از ددمنشي هاي صهيونيست ها ابراز مي دارند كه اين هديه امام راحل به اسلام و فلسطين است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنین حمايت از مردم مظلوم و بي دفاع فلسطين را وظیفه تمام مسلمانان جهان دانست و اظهار داشت: ملت فلسطين در خط مقدم مقابله با تفكر صهيونيست ها قرار دارند و جان خود را در راستاي دفاع از اسلام و امت اسلامي فدا مي كنند.