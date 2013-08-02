روز قدس روز جدایی حق علیه باطل است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت السلام عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه زاهدان اظهار داشت: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان یک اراده جمعی برای پیدایش ایثار و روز از خود گذشتگی بین امت های اسلامی ایجاد کرد.

وی در جمع نمازگزاران در مصلی قدس گفت: امام راحل(ره) این اعتقاد و باور را در جهان اسلام و در بین تمامی مسلمانان ایجاد کرد که قدس پس گرفتنی و متعلق به همه مسلمانان است.

وی با اشاره به اینکه حضرت امام (ره) تصویر زیبایی از مقاومت و اتحاد و انسجام در برابر استکبار و دفاع از مظلومان در جهان ارایه کرد ادامه داد: قدس ترازویی برای سنجش حکومت ها و کشورهایی است که در مسیر حق و یا باطل قرار دارند.

سلیمانی گفت: اگر حکومت ها نسبت به روز قدس و آلام مردم مظلوم فلسطین همدردی کرده و خود را سهیم بدانند در مسیر درست قرار گرفته اند اما اگر نسبت به ظلم بوجود آمده بر مردم فلسطین احساسی نداشته باشند باید گفت این حکومت ها از راه درست خارج شده اند.

وی با بیان اینکه قدس منشور جهان اسلام است افزود: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در مقام دفاع از این منشور در بین کشور های دنیا سربلند بیرون آمده است.

نماینده ولی فقیه در استان پیروزی های مکرر و افتخار آفرین مردم غزه و لبنان را در برابر ارتش اسرائیل ناشی از اتحاد،حمایت و دلگرمی فلسطینیان از برپایی چنین راه پیمایی هایی پر شور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیداری اسلامی در تمامی بلاد های شرق و غرب ریشه دوانده و ما شاهد دفاع از حقوق مردم فلسطین در بسیاری از کشورهای دنیا هستیم و این حرکت عظیم را می توان به برکت انقلاب اسلامی دانست.

حجت السلام سلیمانی همگرایی در جهان اسلام برای دستیابی به امت واحده، اهرم فشار بر رژیم غاصب صهیونیستی و افشاگری های جنایات جنگی و افشای ماهیت صهیونیست ها در جهان را از جمله دستاورد های راهپیمایی روز قدس عنوان کرد.

امام جمعه زاهدان یادآور شد: راهپیمایی روز قدس در سراسر جهان موجب خواهد شد تا هیچگاه مظلومیت و ظلم وارده بر ملت فلسطین از یاد مسلمانان پاک نشود.