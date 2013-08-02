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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۳۱

وستروله با مقامات حزب اسلامگرای مصر دیدار کرد

وستروله با مقامات حزب اسلامگرای مصر دیدار کرد

وزیر خارجه آلمان امروز در قاهره با مقامات حزب "مصر قدرتمند" دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان امروز جمعه راهی قاهره شد. وی در نخستین برنامه سفر خود با شماری از مقامات حزب اسلامگرای "مصر قدرتمند" دیدار کرد.

وستروله قصد دارد با ابوفتوح از رهبران جریان اسلامی مصر و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور دیدار کند.

این مقام آلمانی روز گذشته در اظهار نظری راجع به وضعیت مصر گفته بود شرایط این کشور بسیار حساس است. وستروله همچنین در مورد گسترش خشونت در شهرهای این کشور هشدار داد.

خاطر نشان می شود مصر طی هفته های گذشته و پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور از مسند قدرت، صحنه درگیریهای گسترده ای میان طرفداران و مخالفان وی بوده است.

کد مطلب 2108598

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