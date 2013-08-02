رعایت حقوق بشر تنها متعلق به اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه استان با اشاره به 14 مرداد روز حقوق بشر اسلامی افزود: در حال حاضر کسانی داعیه حقوق بشر را دارند که بیشترین ضربه را به حقوق بشر می زنند. بو همچنین استکبار طلایه دار نقظ حقوق بشر در جهان است.

وی با اشاره به آمار جنایت های مدعیان حقوق بشر در جهان اظهار داشت: : اشغال 65 ساله سرزمین فلسطینیان نمی تواند حقوق بشر محسوب شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با اشاره به جنایت های آمریکا و ایادی آن در ویتنام، غزه، فلسطین، لبنان،میانمار، افغانستان و پاکستان گفت: کشوری که 3 هزار بازداشنگاه سیاسی دارد نمی تواند ادعای حقوق بشر داشته باشد.

علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته با تقدیر از مردم زنجان برایحضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، اظهار کرد: مردم زنجان بار دیگر با شرکت در این راهپیمایی دین خود را به نظام اسلامی ادا کردند.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه روز قدس از یادگاران امام خمینی (ره) محسوب می شود، افزود: همه بازاریان، اصناف، کسبه و اقشار مختلف مردم زنجان در این راهپیمایی حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه مسئله فلسطین مسئله اسلام است، افزود: 65 سال پیش دولت های استکباری با حمایت انگلیس سرزمین فلسطینیان را اشغال کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه این غده سرطانی هنوز هم بر سرزمین فلسطین احاطه دارد، تاکید کرد: آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی اولین کسی بود که نسبت به این مسئله اظهار نظر کرد.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه سرزمین فلسطین با توطئه آمریکا و استعمار به دست رژیم اشغالگر قدس قرار گرفت، افزود: مسئله فلطسین مسئله ای جهانی است.

وی با بیان اینکه برگزاری راهپیمایی روز قدس از تاکیدات امام خمینی (ره) است، تصریح کرد: این مراسم همواره در آخرین جمعه ماه رمضان برگزار می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) بدون تکیه به قدرت های شرقی و غربی دین اسلام را در جامعه ترویج داد، افزود:‌ ملت های اسلامی نیز باید بدون تکیه به قدرت ها کشور خود را بسازند.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه باید به فکر نجات فلسطین بود، افزود: تاکید مقام معظم رهبری نیز دفاع واقعی از حقوق فلسطین است.