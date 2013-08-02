اقدامات سازش کارانه در مقابل رژیم اشغالگر اسرائیل نتیجه بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا در سخنرانی راهپیمایی روز قدس در مصلای الغدیر شهر خرم آباد با تاکید بر مقاومت مردم فلسطین در برابر رژیم اشتغالگر اسرائیل اظهار داشت: مردم فلسطین باید راه و مسیر مقاومت خود را در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل و همچنین استکبار جهانی ادامه دهند.

وی با بیان اینکه اقدامات سازش کارانه در مقابل رژیم اشغالگر اسرائیل نتیجه بخش نخواهد بود ادامه داد: ملتهای اسلامی نیز باید بیدار شوند و از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند.

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه راهپیمایی مردم ایران اسلامی در حمایت از فلسطین مظلوم امسال نیز باشکوه و گسترده برگزار شد، افزود: از دیدگاه قرآن کریم ایمان انسان نیز زمانی کامل می شود که هم ایمان به خدا وجود داشته باشد و هم در برابر طاغوت و ظالم ایستادگی شود.

حجت الاسلام متقی نیا با تاکید بر اینکه قدس شریف قبله اول مسلمانان و معراج پیامبر بوده است عنوان کرد: متاسفانه امروز از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی تبدیل به کانونی برای اقدامات ضداسلامی شده است.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی ادعای کاذب تصرف نیل تا فرات را در سر می پروراند عنوان کرد: در این راستا مردم فلسطین باید در برابر این ستم و ظلم رژیم اشغالگر صهیونیستی ایستادگی کنند چرا که تنها راه نجات آنها استقامت و ایستادگی است.