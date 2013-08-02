حضور پر شکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس نشانه تقوای الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نکونام در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرکرد، اظهار داشت: قیامت مسئله مهمی است و انسانها باید به آن توجه ای ویژه ای داشته باشند.



وی با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا و پرهیزکاری تنها راه نجات و رستگاری است و باید بکوشیم در ایام ماه مبارک رمضان در تقویت تقوا و پرهیزکاری خود اهتمام ویژه‌ای به کار گیریم.



وی با اشاره به آیات سوره مبارکه قیامت، عنوان کرد: خداوند در قرآن کریم می فرماید ما شما را در روز قیامت مجدا زنده خواهیم کرد و حیات سر انگشتان شما را مانند حیات دنیایی از نو می سازیم و در روز قیامت پناهگاهی برای انسانهای گناهکار وجود ندارد و راه نجاتی برای آنها در روز قیامت نیست.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: قیامت به زودی رخ خواهد داد و همه ما باید خود را برای روز قیامت آماده کنیم و در روز قیامت همه پرده ها کنار کشیده می شود وحقانیت آشکار می شود.

وی یادآور شد: ما باید در همه مراحل زندگی خود مراقب آمال و رفتار خود باشیم و راه درست را برگزینیم.

حجت الاسلام محمدعلی نکونام اظهار داشت: جهاد با کفار و دشمنان نشانه تقوای الهی است و حضور همجانبه شما در همه صحنه ها و حضور پر شکوه شما در راهپیمایی روز جهانی قدس نشانه تقوای الهی است و باید بکوشیم که همیشه لباس تقوای الهی را بر تن داشته باشیم.

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: امروز شما مردم ایران در جای جای کشور به حمایت از مردم مظلوم فلسطین پرداختید و در دریای خروشان انسانها شرکت کردید.

استکباربا وجود تلاش 150 ساله خود نمی تواند میان مسلمانان تفرقه انگیزی کند

حجت الاسلام محمدعلی نکونام در ادامه گفت: همه شما و همه مردم جهان آمده اید تا یک نه بزرگ به استکبار بگویید و آمده اید تا به استکبار بگویید با وجود تلاش 150 ساله خود نمی تواند میان مسلمانان تفرقه انگیزی کند.

وی بیان کرد: مردم کشور مصر امروز نیز کلمه مرگ بر آمریکا را فریاد زدند و همه مردم و قبایل کشور مصر از آمریکا تنفر دارند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: شما با حضور خودر در صحنه در راهپیمایی روز جهانی قدس از حقوق بشر و کرامت انسانی مردم فلسطین حمایت کردید.

وی گفت: در هیچ مقطع زمانی نباید بگذارید ولی امر مسلمین احساس تنهایی کند و خدا را شکر ملت ایران همیشه همراه و یاور ولی امر مسلیمین بوده است.

خبرنگاران در جامعه نقش مهم و عظیمی دارند

حجت الاسلام محمدعلی نکونام با اشاره به روز 17 مردادماه روز خبرنگار، عنوان کرد: خبرنگاران در جامعه نقش مهم و عظیمی دارند و این روز را گرامی میداریم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکردگفت: از مبلغین سراسر استان که در ماه مبارک رمضان از هیچ تلاشی فروگذار نبوده اند تقدیر و تشکر می کنیم.