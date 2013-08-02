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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۴۰

حجت الاسلام نکونام:

حضور پر شکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس نشانه تقوای الهی است

حضور پر شکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس نشانه تقوای الهی است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: جهاد با کفار و دشمنان نشانه تقوای الهی است و حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس نشانه تقوای الهی است و باید بکوشیم که همیشه لباس تقوای الهی را بر تن داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نکونام در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرکرد، اظهار داشت: قیامت مسئله مهمی است و انسانها باید به آن توجه ای ویژه ای داشته باشند.

وی با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا و پرهیزکاری تنها راه نجات و رستگاری است و باید بکوشیم در ایام ماه مبارک رمضان در تقویت تقوا و پرهیزکاری خود اهتمام ویژه‌ای به کار گیریم.

وی با اشاره به آیات سوره مبارکه قیامت، عنوان کرد: خداوند در قرآن کریم می فرماید ما شما را در روز قیامت مجدا زنده خواهیم کرد و حیات سر انگشتان شما را مانند حیات دنیایی از نو می سازیم و در روز قیامت پناهگاهی برای انسانهای گناهکار وجود ندارد و راه نجاتی برای آنها در روز قیامت نیست.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: قیامت به زودی رخ خواهد داد و همه ما باید خود را برای روز قیامت آماده کنیم و در روز قیامت همه پرده ها کنار کشیده می شود وحقانیت آشکار می شود.

وی یادآور شد: ما باید در همه مراحل زندگی خود مراقب آمال و رفتار خود باشیم و راه درست را برگزینیم.

حجت الاسلام محمدعلی نکونام اظهار داشت: جهاد با کفار و دشمنان نشانه تقوای الهی است و حضور همجانبه شما در همه صحنه ها و حضور پر شکوه شما در راهپیمایی روز جهانی قدس نشانه تقوای الهی است و باید بکوشیم که همیشه لباس تقوای الهی را بر تن داشته باشیم.

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: امروز شما مردم ایران در جای جای کشور به حمایت از مردم مظلوم فلسطین پرداختید و در دریای خروشان انسانها شرکت کردید.

استکباربا وجود تلاش 150 ساله خود نمی تواند میان مسلمانان تفرقه انگیزی کند

حجت الاسلام محمدعلی نکونام در ادامه گفت: همه شما و  همه مردم جهان آمده اید تا یک نه بزرگ به استکبار بگویید و آمده اید تا به استکبار بگویید با وجود تلاش 150 ساله خود نمی تواند میان مسلمانان تفرقه انگیزی کند.

وی بیان کرد: مردم کشور مصر امروز نیز کلمه مرگ بر آمریکا را فریاد زدند و همه مردم و قبایل کشور مصر از آمریکا تنفر دارند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: شما با حضور خودر در صحنه در راهپیمایی روز جهانی قدس از حقوق بشر و کرامت انسانی مردم فلسطین حمایت کردید.

وی گفت: در هیچ  مقطع زمانی نباید بگذارید ولی امر مسلمین احساس تنهایی کند و خدا را شکر ملت ایران همیشه همراه و یاور ولی امر مسلیمین بوده است.

خبرنگاران در جامعه نقش مهم و عظیمی دارند

حجت الاسلام محمدعلی نکونام با اشاره به روز 17 مردادماه روز خبرنگار، عنوان کرد: خبرنگاران در جامعه نقش مهم و عظیمی دارند و این روز را گرامی میداریم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکردگفت: از مبلغین سراسر استان که در ماه مبارک رمضان از هیچ تلاشی فروگذار نبوده اند تقدیر و تشکر می کنیم.

کد مطلب 2108609

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