خروش ملتهای اسلامی بنيان پوشالی رژيم اشغالگر قدس را می لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور بعد از راه پیمایی روزه داران و در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه پرند با تشکر و تقدیر از حضور پرشور مردم در شهرستان رباط کریم و پرند در مراسم عظيم روز قدس، این حضور را مرهمی بر دردها و آلام ملت مظلوم فلسطين دانست.

وی اظهار داشت: امروز به عنوان روز جهاني قدس نام گرفته و ایران اسلامی و امت اسلام در این روز از اسلام و ملتهاي مظلوم دنيا بخصوص فلسطین دفاع کرده و انزجار خود را از صیهونیست ها و نظام استکباری جهان نشان می دهند.

سلیمان پور بیان داشت: قدس شریف متعلق به دنياي اسلام است و امروز به عنوان یک روز جهاني، فرصتي براي دفاع از حقوق مسلمانان مظلوم فلسطين و جهان اسلام است و مردم با درک صحیح پیام ماه رمضان ضمن انزجار و نفرت خود از دشمنان فلسطین به ندای رهبری پاسخ گفتند.

وی حضور مردم را لبیک به ندای امام راحل و رهبری انقلاب دانست و ضمن تقدیر از حضور همیشه و بموقع آنها گفت: امروز دوباره و در روز قدس حماسه سیاسی به شکلی دیگر از سوی ملت ایران تجلی پیدا کرد.

مقام عالی دولت در رباط کریم حضور پرشور مردم روزه دار در این هوای گرم را عشق به دین و نظام اسلامی عنوان کرد و افزود: امروز خروش ملت های اسلامی بنيان پوشالی رژيم اشغالگر قدس را می لرزاند و حقارت اين رژيم جعلی را مقابل كوه استوار و با عظمت مسلمانان جهان نمايان می كند.

فرماندار رباط کریم گفت: حضور پرشور مردم روزه دار انقلابی و ولايت مدار شهرستان رباط کریم در راهپيمايی عظيم روز قدس مرهمی بر دردها و آلام ملت مظلوم و ستم ديده فلسطين و گامی بلند در جهت خنثی سازی توطئه های اخير و رهايی كامل قدس شريف از چنگال اشغالگران صهيونيست خواهد بود.