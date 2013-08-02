راهپیمایی روز قدس اجابت به پیام امام و رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عزيزالله رزاقي ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه نکا افزود: امروز صهيونيست با سه فاكتور شناخته شده است؛ مفسد في الارض بودن، قساوت قلب و تحريف گري از صفات بارز صهيونيست است و آنان اكنون با وارونه جلوه دادن حقيقت در پي خوب جلوه دادن خود هستند كه بايد آگاه باشيم.

وي گفت: اسراييل خطر بزرگ براي همه انقلابهاي جهان و بشريت است و ما بايد با اتحاد موجبات نابودي او را فراهم كنيم.

قاضي ديوان عالي كشور اظهار داشت: ملت ما همواره پايبند به اسلام، آموزه هاي ديني و تبعيت از امام و رهبري بوده است و حضور حماسي امروز در راهپيمايي رروز قدس نيز اجابت به پيام امام و رهبري بوده است.

رزاقي با بيان اينكه مسلمانان جهان بايد با اتحاد و همبستگي در برابر توطئه هاي دشمنان و اسراييل بيايستند خاطر نشان كرد: تحريم كالاهاي اسراييلي و فشار اقتصادي آنان مي تواند در ادامه راه كمك كار ما باشد.

وي ادامه داد: عنصر وحدت مسلمين امام علي (ع)، قرآن و اهل بيت(ع) هستند ما بايد با الگوبرداري از ائمه و اطاعت پذيري از ولايت در رسيدن به خواسته هاي خود و آزادي قدس و فلسطين عزيز با همبستگي همه جانبه مسلمين وارد شويم.