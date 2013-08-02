حمایت از رژیم غاصب اسرائیل عامل نفرت جهانی از سرمداران کاخ سفید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا حسنی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه آمریکا شریک جرم اصلی صیهونیست ها اظهارداشت: آمريكاييان به عنوان حاميان اصلي رژيم غاصب صهيونيستي هر روز بيشتر از گذشته از اين رژيم جعلي حمايت مي كنند كه اين امر يكي از زمينه هاي نفرت جهانيان از سردمداران كاخ سفيد است.

وی با اشاره به سکوت پرچمداران مدعي حقوق بشر در مقابل جنايت هاي اسرائیل عليه كودكان، زنان و مردان فلسطيني ادامه داد: ملت ايران با اين حمايت آمريكايي ها از اسراييل غاصب، نمي توانند از در آشتي با آمريكاييان در بيايند و اين كار شدني نيست.

حجت الاسلام حسني هجوم وحشیانه به خانه و کاشانه مردم مظلوم فلسطین، نسل کشی، دستگيري مستمر مبارزان فلسطيني، نژاد پرستی و حمله به زنان و کودکان بی دفاع را تنها گوشه ای از جنایت های روزانه رژیم صهیونیست عنوان کرد و گفت: امروز مهمترين و اساسي ترين مشكل خاورميانه مسئله فلسطين است و بايد توجه ويژه اي به آن داشته باشيم.

امام جمعه ارومیه از روز قدس به عنوان روز ایستادگی ملت آزادیخواه جهان در برابر استکبار جهانی یاد کرد و اظهارداشت: هر مسلماني وظيفه دارد به نداي كمك خواهي برادر ديني خود لبيك گويد و در اين تكليف شرعي و اجتماعي حضوري پرشور داشته باشد.

حجت الاسلام حسني در بخش ديگري با اشاره به وصيت امام علي (ع) در لحظه شهادت به امام حسن (ع) و امام حسين (ع) گفت: در اين وصيت پرمحتوا، پاسداري از تقوا، توجه به ايتام و همسايگان، پاسداشت حرمت قرآن و نماز و مبادرت به آن و همچنين استمرار براي حضور در خانه خدا مورد تاكيد قرار گرفته كه بايد از اين وصيت امام علي (ع) درس گرفته و آنها را به خوبي بكار بنديم تا رستگار شويم.