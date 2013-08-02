ايران اسلامي در راه مقاومت عليه استكبار جهاني همواره استوار و ثابت قدم است

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله زين العابدين قرباني در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه رشت با بيان اينكه تحريم هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي ديگر كارساز نيست، افزود: ايستادگي مردم و همچنين تلاش و پشتكار دولت جديد همانند ديگر دولت هاي خدمتگزار باعث خواهد شد تا تحريم هاي دشمنان عليه نظام اسلامي به فرصتي بزرگ براي توسعه و پيشرفت كشور تبديل شود.

وي همچنين با اشاره به انتقال قدرت از دولت دهم به دولت جديد و آئين هاي تنفيذ و تحليف اظهارداشت: رئيس جمهوري منتخب در انتخاباتي حماسه ساز برگزيده شد و به قشر و گروه خاصي تعلق ندارد.

خطيب جمعه رشت با گراميداشت روز جهاني قدس و تجليل از حضور گسترده مردم در راهپيمايي اين روز گفت: مردم در اين روز بار ديگر به فرمان رهبري لبيك و حمايت همه جانبه خود را از مردم مظلوم فلسطين ابراز داشتند.

وي افزود: پرچمداران مدعي حقوق بشر بسياري از جنايت هايي را كه عليه كودكان، زنان و مردان فلسطيني صورت مي گيرد، مي بينند و سكوت مي كنند.

آيت الله قرباني تصريح كرد: آمريكايي ها به عنوان حاميان اصلي رژيم غاصب صهيونيستي هر روز بيشتر از گذشته از اين رژيم جعلي حمايت مي كنند.

وي با بر شمردن جنايت هاي بسيار زياد صهيونيست هاي غاصب در سرزمين هاي اشغالي گفت: نظاميان نژادپرست صهيونيست به صورت شبانه روزي بر خانه و كاشانه مظلومان فلسطيني هجوم مي برند و خانه هاي آنان را نابود و شهرك سازي مي كنند كه اين امر تنها بخشي از جنايت هاي بي حد و حصر آنهاست.

امام جمعه رشت همچنين به شهادت رساندن جوانان، نوجوانان، كودكان، مردان و زنان فلسطيني، آواره كردن ميليون ها فلسطيني از كشور خود، دستگيري مستمر مبارزان فلسطيني به ويژه جوانان و نوجوانان و زنداني كردن آنان در مخوف ترين زندانهاي صهيونيستي نيز از ديگر جنايت هاي اين رژيم جعلي و نژادپرست است كه بدون وقفه انجام مي شود.

وي در ادامه با تجليل از تلاش خبرنگاران به روز خبرنگار اشاره كرد و يادآورشد: خبرنگاران امين مردم هستند.