شهر جدید اندیشه؛ اولین راهپیمایی مستقل را در روز قدس تجربه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز مردم شهر اندیشه همزمان با سایر نقاط کشور در راهپیمایی روز قدس حضور پیدا کردند، اما این حضور با سالیان گدشته تفاوت داشت و از شور خاصی برخوردار بود چراکه این شهر امروز اولین راهپیمایی مستقل خود را در دفاع از ملت مظلوم فلسطین تجربه کرد.

اسفند ماه سال گذشته بود که با استقرار ستاد نماز جمعه و انتصاب اولین امام جمعه در شهر اندیشه شهریار، مردم این شهر از برکت وجود پایگاهی مستقل برای برپایی نماز باشکوه و عبادی و سیاسی جمعه بهره مند شدند.

امروز نیز اولین راهپیمایی مستقل مردم این شهر، در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و ظلم ستیزی رقم خورد، این مراسم از محل گلزار شهدای گمنام به سمت مسجد جامع امام عی (ع) این شهر و با حضور حداکثری و پرشور مردم برگزار شد.

امام جمعه شهر اندیشه در حاشیه راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در مراسم این روز، بر پیکره نظام سلطه گری و استکبار جهانی لرزه می افکند و موجب تضعیف رژیم غاصب صهیونیستی خواهد شد.

سید علی مروج عنوان کرد: امروز اسرائیل و حامیانش از بیداری افکار عمومی و آگاهی جهانیان از جنایات صورت گرفته در فلسطین اشغالی، هراس دارند و در صدد انحراف افکار مردم از مسائل فلسطین هستد اما راهپیمایی روز قدس در واقع تیر خلاصی بر این اهداف شوم مستکبران است.

این مسئول ادامه داد: حضور مردم ایران اسلامی در مراسم امروز بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار بود تا بدانند که هیچ دولتی قدرت مقابله و ایستادگی در برابر اتحاد و همبستگی ملل مسلمان را ندارد و انشاءالله رزِم غاصب صهیونیستی با تنفر و انزجاز ایجاد شده در میان مردم جهان، بزودی از نقشه جهان محو خواهد شد.

وی از حضور پرشور مردم شهر اندیشه در مراسم راهپیمایی تقدیر کرد و گفت: دفاع از حقوق ملتهای مظلوم، وظیفه شرعی و دینی مسلمانان است و باید با اتحاد و همدلی، از فلسطینی ها حمایت کنیم.