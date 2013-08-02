به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله محمدرضا ناصري در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه يزد اظهار داشت: هر جا، چه در كشورهاي عربي و چه در كشورهاي غيرعربي، مبارزه براي پول باشد، كار سرانجام پيدا نمي كند اما از آنجا كه در ايران امام خميني (ره)، 50 سال پيش حرفي كه در مورد فلسطين و اسرائيل غاصب زد، براي خدا بود، حمايت مردم ايران هنوز هم ادامه دارد.

وي افزود: ملت ايران براي خدا و براي رهايي مسلمين كار مي كند و هرگز گروكشي نكرده و خود را به پول نفروخته بنابراين بر سر تصميم خود استوار است زيرا ياوري مظلومان و دشمني با ظالمان را وظيفه خود و دستور خدا مي داند.

ناصري، روز قدس را روز بزرگي براي اسلام و دنيا دانست و تاكيد كرد: با ايستادگي ما در مسير حمايت از مظلومان فلسطين، قدرت مردم فلسطين بيشتر مي‌شود و قدرت و هوشياري در كنار هم اسلام را به پيروزي نهايي مي رساند.

لزوم افزايش حوزه هاي علميه و آمار طلاب در يزد

امام جمعه يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فرهنگ ديني و مذهبي در استان يزد اظهار داشت: يزد از ديرباز دارالعباده بوده و بزرگان بسياري را در خود پرورش داده است.

وي افزود: بزرگان و عالمان ديني در يزد از سالها پيش در راه استعداديابي جوانان اين استان تلاش كردند كه اين تلاشها نيز ثمرات بسيار خوبي نيز داشته است.

ناصري عنوان كرد: خوشبختانه از اول انقلاب تاكنون، نگاه ويژه اي به علم و دانش و دانشگاه در يزد شده اما انتظار مي رود به همين اندازه كه به دانشگاه ها توجه مي شود،‌ حوزه ها نيز مورد توجه قرار گيرد.

تحصيل تنها 300 طلبه در مقابل 70 هزار دانشجو در دارالعباده يزد

وي تصريح كرد: قبل از انقلاب يزد يك دانشگاه تربيت معلم با هزار نفر جمعيت داشت اما اكنون 65 دانشگاه در سطح استان با 70هزار دانشجو داريم و در عوض آمار طلاب در مدرسه هاي علميه به 300 نفر رسيده است.

ناصري تاكيد كرد: يزد جوانان خوب و سر به راهي دارد و انتظار از يزد با اين بافت جمعيتي اين است كه حداقل هفت هزار طلبه درسخوان در حوزه هاي علميه اين استان داشته باشيم.

نياز يزد به احداث مصلاي 70 هزار نفري

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مدرسه شيخ لطف الله در كنار ميدان نقش جهان اصفهان گفت: ما در يزد نيز به چنين بناي ماندگاري نياز داريم.

ناصري تصريح كرد: ما در يزد مسجد ملااسماعيل را داريم كه بسيار هم خوب است اما هرچه براي آن هزينه مي شود، باز هم جاي ديگري از آن خراب است و در چنين شرايطي يزد نياز به يك مصلاي 80 هزار نفري دارد تا براي آيندگان از دوران انقلاب باقي بماند.