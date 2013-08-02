رژیم صهیونستی هویت اسلامی را نشانه رفته است/ "اسد" با حمایت از جنبش مقاومت تهدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن اراكی در جمع راهپيمايان روز قدس در كرج اظهار داشت: امروز دیگر هدف رژیم صهیونیستی تنها اشغال سرزمین قدس نیست بلکه این رژِیم نابودی هویت اسلامی را نشانه رفته و هدفش را گسترده است.

وی گفت: وجود تمدن اسلامی در هر سرزمين تضمين كننده حفظ باورها و ارزش های دينی در آن سرزمين است به همین دلیل رژیم اشغالگر قدس هویت اسلامی را تهدیدی برای بقای خود می داند.



حجت الاسلام اراكی با تاکید بر اهمیت و ضرورت حفظ تمدن اسلامی ادامه داد: اگر تمدن اسلامی در سرزمينی مورد تعرض و تغيير قرار گيرد، آثار مخرب و جبران ناپذيری به دنبال خواهد داشت.

وی راهپیمایی روز جهانی قدس را گامی در جهت حفظ هویت اسلامی دانست و گفت: حضور گسترده تمام امت مسلماندر سراسر دنیا تاییدی بر حقانیت فلسطین و حفظ تمدن اسلامی است.

استعمارگان با تفرقه می خواهند کشورهای بزرگ اسلامی را متلاشی کنند



دبيركل مجمع جهانی تقريب مذاهب اظهار داشت: دشمنان اسلام با ايجاد تفرقه و جنگ درصدد متلاشی كردن كشورهای بزرگ اسلامی در منطقه و جهان هستند.



وی افزود: اقدامات تروريستی در سوريه و لبنان و دامن زدن به هرج و مرج در كشور مصر نمونه بارز اختلاف افكنی های دشمنان اسلام در سرزمين های اسلامی است.



اراكی اظهار داشت: امروز دشمنان اسلام از راههای مختلف درصدد تغيير انديشه های دينی و اسلامی در كشورهای مسلمان هستند تا به اهداف شوم خود دست يابند.

"اسد" به علت حمایت از فلسطین مورد تهدید قرار گرفت



وی با اشاره به فلسفه وجودی رژيم صهيونيستی درخاورميانه گفت: استعمارگران اين رژيم جعلی را برای تسلط به منابع اقتصادی و تغيير تفكر سياسی و فرهنگی منطقه ايجاد كردند.



دبيركل مجمع جهانی تقريب مذاهب افزود: امروز هر كشوری كه خارج از سياست های آمريكا و رژيم صهيونيستی حركت کند مورد تهديد قرار می گيرد كه نمونه آن حكومت بشار اسد در سوريه است.



وی ادامه داد: اكنون مردم و حكومت سوريه به خاطر حمايت از محور مقاومت، مورد تهديد دشمنان اسلام قرار گرفته اند.