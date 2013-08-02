روز قدس روز مقابله مستضعفان با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران شهرستان ابهر، افزود: روز قدس، روز جهاني است، روزی نيست که تنها به قدس اختصاص ندارد و نکوداشت روز جهاني و الهي قدس، علاوه بر آن که بيانگر دفاع ملت ايران از نداي مظلومانه مردم ستمديده فلسطين است،

وی، اظهار داشت: روز قدس روز حمايت از مظلومان مسلمان است که در اقصی نقاط جهان شامل بحرين، لبنان، سوريه، ليبي، تونس، مصر و... نداي "هيهات من الذله" را سر داده‌اند نيز هست و رويکرد ظلم‌ستيزي مسلمانان را به نمايش مي‌گذارد. امروز 65 سال است که از غصب فلسطين توسط صهيونيسم مي‌گذرد. اين 65 سال توسعه‌طلبي و افزون‌خواهي رژيمي غاصب و جعلي، ضمن اينکه با هيچ منطقي قابل توجيه نیست حيثيت جامعه بين‌المللي به ويژه سازمان‌هاي مدعي حقوق بشري و دموکراسي خواهي دنيا را زير سئوال برده است.



امام جمعه ابهر با بیان اینکه تاريخ يهود به ويژه صهيونيسم از عجيب‌ترين و در عين حال پرحادثه‌ترين تواريخ جامعه بشري است، تصریح کرد: این در حالی است که تاريخ اين جمعيت کوچک، مملو از حوادث توأم با نيرنگ و جنايت است. يهوديت افراطي همواره خود را ملت برگزيده خداوند قلمداد نموده و ساير مردم را حيوانات انسان‌ها برمي‌شمارند. در تلمود آورده که مي‌گويند ما يهوديان برگزيده خداوند هستيم، بر همين اساس خداوند براي ما حيوانات انساني خلق کرده است، زيرا خداوند مي‌دانست ما به دو قسم حيوان نياز داريم: يکي حيوانات غيرناطق و بي‌شعور مانند بهایم و چهارپايان و ديگري حيوانات ناطقه و باشعور مانند مسيحيان، مسلمانان و بودایيان و لذا اين قوم نژادپرست از ارتکاب هيچ جرم و جنايتي مضايقه نداشته و براي اثبات برتري خود به هر عمل غيرانساني و خطرناکی متوسل مي‌شوند.



حجت الاسلام رحیمی تاکید کرد: عدم خط مشي هماهنگ در سياست‌هاي خارجي دولت‌هاي منطقه، نبود احساس مسئوليت ديگر جوامع مسلمان در قبال هم‌کيشان خود، ترس از مبارزه با دشمن و نداشتن روحيه جهادي، عدم آگاهي از نقشه‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق دشمن و روحيه سازش‌کاري سران عرب و حمايت شيطان بزرگ آمريکا و استعمار پير از رژيم غاصب صهيونيستي را بخشي از عوامل شکست‌هاي پي در پي مبارزه در مقابل اشغال‌گري رژيم غاصب شمردند.



وی در ادامه به دعاي وداع ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: وداع براي کسي است که با ماه مبارک رمضان مانوس بوده و اين ماه دوست او باشد و گرنه آن کسي که با اين ماه نبود، وداعي ندارد. انسان از دوستش يا کسي که مدتي با او مانوس بوده خداحافظي مي‌کند، کسي که اصلاً نمي‌داند چه وقت ماه رمضان آمد و چه وقت سپري شد، چرا آمد و چرا سپري شد، وداعي ندارد.