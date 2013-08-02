حماسه روز قدس کمتر از حماسه صدر اسلام نیست/ روز قدس در خاطره ها ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حبیبی که بعنوان سخنران روز جهانی قدس در جمع راهپیمایی کنندگان و نمازگزاران ورامینی سخن می گفت، با تجلیل از حضور مردم در راهپیمایی روز جهان قدس اظهار داشت: در این سال، این دومین حماسه سیاسی است که ملت ایران رقم زد، اولین حماسه سیاسی، انتخابات روز 24 خرداد بود که با همه موانع و مشکلات با حضور تاریخی مردم ایران با موفقیت برگزار شد.



مدیر گروه معارف شبکه دوم سیما ادامه داد:حضور مردم در انتخابات 24خرداد قلب امام زمان سلام الله علیها را شادمان کرد وبسیاری از توطئه هایی که برای جمهوری اسلامی ایران طراحی شده بود خنثی شد.



روز قدس موجب وحدت مسلمانان برای شناخت دشمن اصلی است



وی سپس به نقش حضرت امام خمینی (ره) در نامگذاری روز جهانی قدس اشاره و عنوان کرد: تا قبل از فرمان امام خمینی (ره) به مسئله فلسطین به صورت یک مسئله عربی و قومی نگریسته می شد اما با نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس نگاه به فلسطین از یک نگاه قوم گرایانه خارج و موجب وحدت مسلمانان برای شناخت دشمن اصلی شد، امام خمینی (ره) توانست با این نامگذاری، روز قدس را به عنوان یک پایگاه برای مبارزه و حرکت خزنده علیه استکبار جهانی معرفی کند.



حبیبی افزود: گام بعدی امام راحل آن بود که روز قدس را جهانی اعلام کرد و روز فلسطین را روز مستضعفین عالم دانست.یعنی هرکس شعار حمایت از مظلوم را سر می دهد باید در روز قدس به پا خیزد.



اسرائیل از 3 ابزار برای شکست مسلمانان استفاده می کند



این کارشناس مسایل رسانه با اشاره به ابزارهای اسراییل برای تسلط بر مسلمانان ادامه داد: صهیونیست سه ابزار را به کار گرفت و ایران نیز به افشاگری درباره این 3 ابزار پرداخت به همین دلیل اکنون جمهوری اسلامی ایران بعنوان محور حرکت آزادی بخش ،مورد حمله پایگاه استکبار است.اولین ابزار صهیونیست ابزار علمی و پژوهشی است که مشاهده می کنیم امروز اسراییل در اکثر دانشگاههای معتبر جهان نفوذ دارد و صاحب کرسی است.



مدیر گروه معارف شبکه دوم سیما، اقتصاد را دومین ابزار رژیم غاصب اسراییل دانست و افزود: جمعیت یهودیان میل شدیدی به سوی قدرت اقتصادی دارند و در تاریخ، ملت یهود به اندوختن ثروت مشهور بوده اند، لذا بزرگترین اقتصاددانان دنیا یهودی هستند ومعتقدند با ابزار ثروت می توان قدرت را به دست گرفت.



وی ادامه داد: رسانه سومین ابزار اسراییل برای تسلط بر کشورهای جهان است، اکثریت رسانه های جهان در اختیار صهیونیست ها است و هر فرد و گروهی کوچکترین انتقادی از اسراییل بکند سریعا به تروریست بودن متهم می شود، اکنون می بینیم حزب الله لبنان که طبق قوانین بین المللی هیچ گونه اقدام تروریستی در پرونده آن ذکر نشده است در زمره سازمان های تروریستی قرار گرفته است.



حماسه روز قدس کمتر از حماسه صدر اسلام نیست



این مدیر رسانه ای کشور با انتقاد از تحریم های جدید در قبال جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: جمهوری اسلامی در خت پرباری است که برخی آفت ها در صدد خشکاندن این درخت طراحی شده که تحریمها یکی از این آفتها است که ناجوانمردانه علیه ایران تصویب شده اما ایرانیان با استقامت مثال زدنی خودشان امید دشمنان را نا امید کردند.



دکتر حبیبی بار دیگر از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس تشکر و قدردانی کرد و یادآور شد: روز قدس آبی است بر آتش تلاش های دشمن، این روز در خاطره ملتها ثبت و ضبط می ماند واین حماسه کمتر از حماسه صدر اسلام نیست.