آزادی قدس شریف از آرمان های ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هراتی مطلق در خطبه های نماز جمعه ازنا با بیان اینکه در زمان شاه مخلوع دولت های مرتجع عربی ایران را متهم به حمایت از اسرائیل می کردند اظهار داشت: امروز ایران اسلامی به رهبری مقام معظم رهبری، تنها کشوری است که با قامت ایستاده از قدس شریف و ملت مظلوم فلسطین حمایت می کند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در رفاه و سختی همواره ملتی آرمان گرا بوده است گفت: آزادی قدس شریف یکی از آرمان هایی است که ملت ایران به آن افتخار می کند.

امام جمعه ازنا با اشاره به حضور گسترده مردم مومن و ولایتمدار این شهرستان در راهپیمایی روز جهانی قدس، از این حضور پرشور تقدیر کرد.

حجت الاسلام هراتی مطلق همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به نیمه کاره ماندن ساخت یادمان شهدای گمنام این شهرستان خواستار تداوم کمک های مردمی برای تکمیل این پروژه شد.

وی همچنین با اشاره به گرمای هوا، خواستار صرفه جویی بیشتر مردم در مصرف آب شد و افزود: در صورت عدم صرفه جویی مسئولان مجبور به جیره بندی آب خواهند شد.

حجت الاسلام هراتی مطلق در خطبه اول نماز جمعه این هفته شهر ازنا نیز با تاکید بر اهمیت توبه و پرهیز از گناه، خواستار حفظ فیوضات کسب شده در ماه رمضان شد.