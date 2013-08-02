حرکت در خط ولایت مهم ترین پیام روز جهانی قدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد باقر عبادی ظهر جمعه در جمع راهپیمایان درمیانی با بیان اینکه از رژیم غاصب صهیونیستی صحنه گردان تمام حوادث تلخ جهان اظهارکرد: امروز با وجود بیداری اسلامی و خیزش‌ عظیم جهان اسلام در نقاط گوناگون رژیم غاصب صهیونیستی در انزوا قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نابودی و زوال رژیم غاصب صهیونیستی نزدیک است، بیان داشت: رژیم صهیونیستی امروز نماد اعمال و رفتارهای ضد انسانی است.

وی با بیان اینکه اسرائیل با حملات وحشیانه خود به مردم مظلوم فلسطین حقوق بشر را به تمسخره گرفته است، تصریح کرد: ریشه تمام فتنه ها آمریکا و اسرائیل هستند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس اتحاد را رمز موفقیت مسلمانان دانست و گفت: روز قدس روز وحدت جهان اسلام علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی است.

وی با اشاره به اینکه سلطه گران با ایجاد تفرقه برنامه های خود را اجرایی می کنند، ادامه داد: آنچه که امروز در کشور مصر شاهد هستیم نتیجه تفرقه ای است که آمریکا و اسرائیل ایجاد کرده است.

حجت الاسلام عبادی بیان داشت: گسترش موج بیداری اسلامی در میان ملت های مسلمان، ‌نابودی دیکتاتورهای وابسته به اسرائیل و کاهش مهاجرت یهودیان به سرزمین های اشغالی ناشی از شکست گفتمان اسرائیلی است.

وی با اشاره به درایت هوشمندانه امام در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس گفت: این موجب شد تا قبله‌ نخست مسلمانان و فلسطین هیچ گاه فراموش نشود و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آزادی این سرزمین باشیم.

مرزنشینان شیعه و سنی درمیان در تبعیت از فرامین رهبرشان با حضور گسترده خود در راهپیمایی روز قدس بار دیگر حماسه آفردیدند و شیعه و سنی در کنار یکدیگر با سر دادن شعارهایی خواهان از بین رفتن رژیم غاصب صهیونیستی و همه زورگویان جهان و آزادی ملتهای آزاده شدند.