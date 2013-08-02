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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۴

گزارش تصویری - تشریحی/

فریاد مرگ بر اسرائیل دماوندی ها به گوش جهانیان رسید

فریاد مرگ بر اسرائیل دماوندی ها به گوش جهانیان رسید

دماوند - خبرگزاری مهر: همزمان با سراسر کشور مردم ولایی و همیشه در صحنه شهرستان دماوند با حضور پرشور خود بار دیگر حماسه آفریدند.

به گزارش خبرنگار مهر، روزه‌داران دماوندی با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس و سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، هر گونه فتنه و تهدید از سوی اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.

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راهپیمایان دماوندی از ساعت 11با حضور در میدان امام (ره)راهپیمایی خود را آغاز و پس از گذر از میدان 17شهریور و خیابان نواب در مصلای نماز جمعه این شهرستان تجمع کردند.

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همان‌گونه که روز جهانی قدس امسال با موضوع بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و حوادث تروریستی در سوریه تلاقی پیدا کرده است، مردم همیشه در صحنه شهرستان دماوند با در دست داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی با مضامین حمایت از مردم سوریه انزجار خود را از استکبار جهانی به رخ جهانیان کشیدند

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مردم غیور شهرستان دماوند ضمن تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های بلند امام راحل عظیم‌الشأن (ره) و مقام معظم رهبری هم‌صدا با امت بزرگ اسلامی در روز جهانی قدس، آزادی قدس شریف و سرزمین مظلوم فلسطین را فریاد زده و تنفر و بیزاری خود را از رژیم جعلی و جنایت پیشه صهیونیست و حامیان غربی و منطقه‌ای آنان اعلام کردند

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در این مراسم حجت الاسلام حمید روحانی کارشناس مسایل تاریخی گوشه هایی از ماهیت و شیوه پیدایش رژیم جعلی اسراییل را تشریح کرد.

کد مطلب 2108631

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