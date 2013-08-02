ریزش شیشه در انبار سبب جراحت شدید دو نفر در نیشابور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور از جراحات شدید دو کارگر انبار شیشه بر اثر ریزش شیشه در این شهرستان خبر داد.
محمد شورورزی اظهار کرد: حجم بسیار زیادی از شیشه در این حادثه بر روی دو کارگر انبار شیشه واقع در خیابان کشتارگاه این شهرستان فرو ریخت.
مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور افزود: اورژانس پایگاه سه شهری به کمک پرسنل آتشنشانی با حاضر شدن در محل کار امداد و نجات را شروع کردند و مصدومان را از زیر شیشهها بیرون آوردند.
شورورزی گفت: یکی از این دو کارگر بهعلت جراحت و خونریزی شدید در ناحیه سر و گردن دچار شوک و بیهوشی شده بود.
وی بیان کرد: با تلاش به موقع كارشناسان اورژانس115 نيشابور(سيدحميد عشقی و علي سعیدی) برای بیمار کنترل خونریزی، سرمتراپی و سایر اقدامات درمانی لازم انجام شد و با هماهنگی اپراتور اورژانس 115 با بیمارستان 22 بهمن، بیمار سریعا به اورژانس و متعاقبا به اتاق عمل منتقل شد.
مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور تصریح کرد: خوشبختانه عمل بيمار موفقیتآمیز بوده و در حال حاضر با حال عمومی نسبتا مناسب در بخش آی سی یو بیمارستان 22 بهمن بستری است.
شوروزی افزود: کارگر دیگر نیز بدون تجهیزات برای کمک به مصدوم اقدام کرده که منجر به جراحات مختلفی در بدن خودش شده بود.
موتورسیکلتی بهعلت نشت بنزین در پارکینگی در نیشابور دچار حریق شد
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی نیشابور گفت: یک دستگاه موتورسیکلت بهعلت نشت بنزین در داخل پارکینگ یک منزل مسکونی دچار آتشسوزی شد.
مهدی حسینی اظهار کرد: یک تیم از آتشنشانان با اعلام این آتشسوزی به محل اعزام شدند و بلافاصله آتش را خاموش کردند.
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی نیشابور گفت: این آتشسوزی بهعلت قرار گرفتن آبگرمکن در داخل پارکینگ و واژگون شدن موتورسیکلت و نشت بنزین رخ داد.
حسینی گفت: نصب آبگرمکن در داخل پارکینگ بهعلت وجود خطر نشت بنزین از خودرو و موتورسیکلتی که در آنجا پارک میشود غیر اصولی بوده و در بسیاری از موارد عامل آتشسوزی در این اماکن است.
وی اظهار کرد: همچنین تکه نخی که در جلو آشیانه یک پرستو بود بههنگام خارج شدن پرستو به پایش پیچید و حیوان معلق در هوا ماند.
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی نیشابور بیان کرد: یک تیم از نجاتگران سازمان با تماس شهروندان به سامانه 125 به محل اعزام شدند و با استفاده از طناب و تجهیزات نجات در ارتفاع از روی ساختمان فرود آمده و پرنده را رها کردند.
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