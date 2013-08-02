به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس امسال مردم تهران در زیر آفتاب مردادماه، حاشیه های جالبی داشت که به برخی از آنها اشاره می شود:

* محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان در آخرین روز از دوران ریاست جمهوری 8 ساله خود که برای سخنرانی مراسم روز جهانی قدس در نماز جمعه تهران حضور پیدا کرده بود نماز خود را به صورت نشسته و بر روی صندلی خواند.

* پلاکاردهایی با مضمون ما هنوز حامی احمدی نژادیم در دست داشتیم.

* همچنین تصاویر مربوط به دیپلمات های ربوده شده ایرانی در لبنان بسیار زیاد بود و اغلب تظاهرکنندگان پلاکاردهای آن را در دست داشتند.

* برخی پرچم های کوچک ایران را در دست داشتند و گرمای هوای باعث شده بود برخی از راهپیمایان ترجیح دهند از طریق4 پیاده روها و بخش های سایه خیابان مسیر را طی کنند.

* برخی نوشته های انگلیسی مرگ بر آمریکا در دست داشتند و بر روی برخی پلاکاردها نوشته شده بود فلسطین باید آزاد شود.

* حضور پلیس و نیروهای امدادی در میدان انقلاب و اطراف مسیر راهپیمایی چشمگیر بود و تقریباً پس از ساعت 12 ظهر حرتک تظاهرکنندگان به سمت دانشگاه تهران برای برگزاری نماز ظهر آغاز شد.

* ماکتی ساخته شده از قدس نیز در دست برخی مردم مشاهده شد.

* پرچم زرد رنگ حزب الله و پرچم " نصرمن الله و فتح القریب " حجم عمده ای از پرچم‌هایی بود که در دست تظاهرکنندگان قرار داشت.

* در گوشه ای از میدان انقلاب گروهی مشغول گریم صورت کودکان بودند.

* غرفه هایی از سوی کمیته امداد برای حمایت از کودکان بی سرپرست وجود داشت که با ارایه تصویر و مشخصات کودکان در پی جلب مشارکت مردم برای حمایت از این کودکان بودند.

* آتش زدن پرچم اسرائیل بخش دیگری از این مراسم بود که توسط گروهی از زنان انجام شد. آنها همچنین سرودهایی را در حمایت از مقام معظم رهبری سر می دادند.

* پرچم های "السلام علیک یا ابوالفضل" نیز دیده می شد.

* بر پلاکارد بزرگی که توسط گروهی از زنان حمل می شد به نقل از مقام معظم رهبری نوشته بود "آن چه می تواند سرزمین فلسطین را آزاد کند بیداری ملت های مسلمان و بیداری اسلامی است"

* محوطه جلوی تئاتر شهر میزبان مردمی بود که در برنامه‌ای که برای روز قدس ترتیب داده شده بود حضور داشتند. هنرمندان در این ویژه برنامه به اجرای برنامه‌هایی از جمله خواندن سرودهای انقلابی پرداختند.

* مجری این جنگ با دعوت از کودکان خردسال از آنها خواست که بر سر رژیم صهیونیستی فریاد بکشند که همه کودکان جیغ کشیدند.

* راهپیمایان تهرانی شعارهایی همچون "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل"، "ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند"، " فریاد هر بسیجی مرگ بر آمریکست" و ... سر می‌دادند.

* پرچم‌های آمریکا، انگلیس و اسرائیل در مسیر راهپیمایی روز قدس زیر پای مردم قرار گرفت که روزه‌داران خشمگین ایرانی با آتش کشیدن پرچم اسرائیل انزجار خود را از این رژیم اعلام کردند.

* یکی از شهروندان تهرانی حاضر در راهپیمایی روز قدس در ابتکاری جالب با یک آب‌پاش دستی روی سر راهپیمایان آب می‌ریخت تا تحمل گرمای بی‌سابقه هوا برای آنان کمی آسان‌تر شود.

* تحریم کالاهای صهیونیستی توسط مسلمانان از جمله درخواست‌های تظاهرت‌کنندگان روز قدس بود که این خواسته را با حمل پلاکاردهایی با این عنوان که "بهای گلوله دشمنان خود را نپردازیم" عنوان کردند.

* راهپیمایان عکس‌هایی از امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، تصاویری از مسجد الاقصی و نیز تصاویری از کودکان فلسطینی و جنایات رژیم صهیونیستی در دست داشتند.