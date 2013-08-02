حقوق بشر با تقویت اسلام امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و در آئین نماز عبادی سیاسی این روز در جمع مردم مومن و روزه دار دامغان در محل مصلی امام خمینی (ره) این شهر به فرا رسیدن 14 مرداد روز حقوق بشر اسلامی پرداخت و اظهار داشت: هیچ مکتبی در اسلام والاتر از رعایت حقوق انسان ها و کرامت انسانی به آن تاکید نشده است و با تاسی از آیات، روایات و پیروی از مکتب اسلام باید در احقاق حقوق انسان ها گام های خوبی برداریم.

وی با بیان اینکه حرمت انسان از کعبه بالاتر است یادآور شد: خداوند در قلب مومن جای می گیرد و اسلام برای انسان از یک عظمت و ارزش والایی برخوردار است.

خطیب جمعه دامغان کمک به مسلمانان را از دیدگاه آیات و روایات به عنوان کرامت انسانی مورد بررسی قرار داد و بر تقویت آن تاکید کرد و افزود: کشورهایی که حقوق ملت های مسلمان را نادیده می گیرند و از حقوق بشر دم می زنند و خود را حامی حقوق بشر می دانند بویی ازحقوق بشرنبرده و بلکه خود را با این کار مسخره می کنند.

ترابی افزود: هر کجا جنایت و پایمالی حقوق ملت های مسلمان وجود دارد در آنجا آمریکا و ایادی آنها حضور دارند.

وی به روز جهانی قدس نیز اشاره داشت و گفت: روز قدس از یادگارهای به یاد ماندنی امام راحل است که متعلق به همه کشورهاست.

امام جمعه دامغان اضافه کرد: در روز جهانی قدس 80 کشور اسلامی در راهپیمایی روز قدس شرکت دارند که با این حضور خود از ملت مظلوم فلسطین حمایت می کنند.

وی رژیم اشغالگر قدس را یک کافر نامید و گفت: باید برای نابودی آن تمام تلاش خود را به کار گیریم.

ترابی همچنین در خاتمه درباره کیفیت پایین دریافت تصویر دیجیتال در دامغان به مسئولان صدا و سیما مرکز سمنان تذکر داد و خواستار رفع آن و بهره مندی بهتر مردم از امکانات روز شد.