حمایتها و دعاهای ملت ایران ریشه اسرائیل را خشکانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه شهرستان قرچک در خطبه های نماز جمعه این شهرستان پس از دعوت همگان به تقوی الهی، اظهار داشت: امیدواریم خداوند رحمان در این لحظات نورانی قدمهای ما را در راه ابراز انذجار از دشمنان قبول فرماید و خداوند رحمان قلب ما را به نور هدایت منور گرداند و همه مورد توجه عنایت حضرت ولی عصر (عج) باشیم.



عذرخواهی به جهت گناهان باید با صادقانه و تمام وجود باشد



امام جمعه شهرستان قرچک ادامه داد: یکی از وظایف موثر و مفید ما در این ایام توجه به روزهای پر قیمتی است که از این ماه باقی مانده و باید از تک تک این لحظات بهره مند باشیم. امام زین العابدین (ع) پیرامون رمضان می فرمایند: "خدا کند ما در ماه رمضان و در شبهای قدر با پشیمانی قطعی از گذشته و با زبان عذر خواهی از گذشته به درگاه الهی تمسک جسته باشیم". عذر خواهی صادقانه باید با تمام وجود باشد و خداوند نیز شبهایی را به ماهدیه داده تا بتوانیم با توفیق بزرگ اش خود را تطهیر کنیم.



رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قرچک افزود: در شبهای رمضان نماز شب و دعاهای سحر می توانند واسطه نزدیکی بیشتر ما با درگاه الهی باشند و اگر کسی در شبهای قدر نتوانسته خود را نزدیک کند و تمسک بجوید از این شبها و روزهای باقی مانده استفاده نماید. کریم ترین همنشین از میان اوقات، ماه رمضان است و همه باید قدر دان این نعمت الهی باشند. همه قدرتها در مقابل قدرت خدا چیزی نیست و همه تکیه گاه ها و امید ها بجز او هیچ و پوچ است. هر ولایت و امیدی غیر از خدا به مانند خانه عنکبوت است که بسیار سست و بی ارزش است.



ماه رمضان ماه شناخت حقیقت قرآن است/ شیعیان برترین های عالم هستند



امام جمعه شهرستان قرچک تاکید کرد: این ماه ماه امید به رحمت خداست و امام صادق (ع) می فرمایند: "کسی که توبه واقعی کند به مانند این است که اصلا گناهی نکرده است". ماه رمضان ماه شناخت حقیقت قرآن است و باید در این ماه برکات حمایت از ولایت را ببینیم و حس کنیم. بزرگترین برکت ولایت امیر المومنین بصیرت در دینداری است و اگر امروز شیعیان در عالم موفق هستند به این دلیل است که شیعیان و پیروان امیر المومنین(ع) برترین های عالم هستند. امیر المومنین علی (ع) در خطبه 56 نهج البلاغه میفرمایند:"اگر پدر و پسر و برادران و بستگانمان در مقابل ما بایستند آنها را از مسیر راه حق بر خواهیم داشت و عواطف مانع دفاع از اسلام و تسلیم نخواهد بود."



حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در خطبه دوم نماز جمعه شهرستان قرچک پس از دعوت مجدد همگان به تقوی الهی گفت: تمام عبادات برای خشنودی الهی و جلوگیری از برتری هواهای نفسانی بر قلوب ماست. مردم در مقابل قران یا تدبر ندارند یا اصلا قرآن به دلهای آنها نفوذ نمی کند.



برترین دینداری شناخت حقیقت قرآن و پذیرش ولایت ائمه است



وی پیرامون دینداری صحیح گفت: دینداری تنها نماز خواندن نیست و به معنای واقعی شناخت حقیقت قرآن است که برترینش پذیرش ولایت ائمه است. دین اسلام دین مفیدی است و دشمنان برنامه های متعددی برای مقابله با این اندیشه ها دارند. باید قبول کنیم اندیشه های پیامبر اسلام (ص) و امیر مومنان علی (ع) اندیشه های جهانی شده است.



امام جمعه قرچک یادآور شد: مقام معظم رهبری درباره تغییر و تحولات سیستم مدیریتی جامعه میفرمایند: "یکی از موانع پیشرفت و سعادت جامعه ااین است که ملاکهای ارزشی ما خویشاوندی و دوستی ما باشد."



حمایتها و دعاهای مردم ما ریشه اسرائیل را خشکانده است



رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان قرچک ادامه داد: در آغاز قرن نونزدهم انگلستان به همراه فرانسه برای یهودیان بدنبال تشکیل یک دولت واحد بودند و آنها را به اراضی فلسطین فرستادند. برای هر یهودی 150 هزار دلار هزینه کردند و مستقیما حمایت خویش را شامل حال یهود کردند. آمریکا نیز پس از آن حامی اصلی آنها شد.



حجت الاسلام اسماعیلی تاکید کرد: جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله لبنان در سالهای اولیه هجوم صهیونیست اندک اندک در مقابل آنها سر بر آورده و با آنها مقابله کردند. امروزه نیز همین حمایتها و دعاهای مردم ما پدر اسرائیل را در آورده است و ریشه آنها را خشکانده است. روز قدس به تعبیر امام عزیز برای همه مسلمین است و مقام معظم رهبری فرمودند مبنای مهندسی معیوب خاورمیانه اسرائیل جنایت کار است.



تنها مصوبات راهگشا نیست/ قرچک در حوزه های آب، بهداشت و حمل و نقل محروم است



رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان قرچک ضمن تشکر از نماینده شهرستانهای قرچک، پیشوا و ورامین به جهت ایراد سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این شهرستان خطاب به او و دیگر مسئولان تاکید ویژه کرد: در دولتهای نهم و دهم مصوبات بسیاری داشتیم اما تا آب سد ماملو به منطقه نیاید مشکل آب داریم. در بخش حمل و نقل شهرستان قرچک نیز تا مترو نیاید مشکلات بسیار داریم و تنها مصوبات پی در پی راهگشا نیست، باید به مصوبات در اسرع وقت عمل بشود.



امام جمعه شهرستان قرچک در پایان مجددا تاکید کرد: در مسائل درمانی با توجه به عدم استقلال از شهرستان ورامین و عدم وجود امکانات ، پزشکان و تخت بیمارستانی در منطقه مشکلات عدیده داریم. آن طوری که شایسته مردم منطقه است به آنها توجه نمی شود و ما هر روز شرمنده این مردم هستیم. مردم مشکلات درمانی و اورژانسی دارند و امیدواریم با همت نمایند و دولت جدید این راه طولانی نهایتا به سرانجام برسد. همچنین خواسته همه مردم این است که نماینده و مسئولان هر چند هفته بصورت مستمر پیگیر دریافت زمین مصلی قرچک باشند.