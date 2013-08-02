روز قدس امانت گرانبهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، خطیب جمعه هرمز در خطبه نخست ضمن توصیه خود به نمازگزاران و رعایت تقوای الهی با اسناد به آیات و روایات به بحث معاد پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمن محمد کاظم مناقبیان امام جمعه هرمز در خطبه دوم با گرامیداشت روز جهانی قدس از حضور پرشور ملت اسلامی علی الخصوص مردم شریف هرمز در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر و تشکر کرد و گفت: روز قدس امانت گرانبهایی است که از بنیانگذار انقلاب اسلامی به ما رسیده که باید هر ساله امروز را با شور و شکوه بیشتری برگزار کنیم.

وی در ادامه بیان داشت: روز قدس تنها متعلق به یک روز خاص نیست بلکه همیشه در حمایت مردم مظلوم فلسطین و انتفاضه به پا خیزید.

مناقبیان به اشاره به طهارت منطقه گفت: اکنون ملت های مسلمان با دخالت بیجای مستکبرین به حمام خون تبدیل شده ولی حرفی از حقوق بشر زده نمی شود و در کنار آن در کشور مصر با دخالت بیگانگان و اجاره کردن عده ای مزدور دنبال منافع خودشان هستند.

امام جمعه هرمز در ادامه با گرامیداشت روز خبرنگار اظهار داشت: اگر می خواهیم در راستای رفع مشکلات منطقه و جزیره اقدامی صورت بگیرد با خبرنگار مستقر در هرمز همکاری داشته باشید و از همه ادارات می خواهیم از ایشان حمایت قاطع بشود.

وی با انتقاد از حمایت نکردن برخی دستگاه ها از خبرنگار خواستار توجه ویژه به این ویژه خبرنگار شد و افزود: این قشر زحمتکش که رسالت عظیمی بر دوش می کشند باید بیشتر مورد حمایت مسئولان قرار گیرند.

مناقبیان در ادامه به بحث گرانی در هرمز پرداخت و گفت: برخی از کاسبان انصاف ندارند و اجناس خود را بدون هیچ نظارتی روز به روز گرانتر می کنند که باید با آنها برخورد شود.

وی در پایان با تبریک عید سعید فطر گفت: عید فطر برای کسی است که خدا روزه های آن را پذیرفته است.