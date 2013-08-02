به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین حسینی نوری در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه امروز شهرستان ملارد با اشاره به برگزاری راهپیمایی روز قدس به ذکر اهمیت جایگاه سرزمین قدس از نگاه قرآن و پیامبر(ص) پرداخت و اظهار داشت: خداوند در سوره های طه، قصص، اعراب، یونس، اسراء و ... با اشاره به جایگاه بیت المقدس، قدس را سرزمین مبارک و با قداست می نامد چرا که این سرزمین رسالت پیامبران و دعوت مردم به توحید است.

وی افزود: اولین قبله گاه مسلمانان از مسجدالاقصی آغاز شد و پیامبر اسلام 17 ماه پس از هجرت به مدینه به سوی این سرزمین نماز می خواندند، قدس محل عبادت و مزار پیامبران اسلام است.

این مسئول در بخش دیگری به چرایی حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم مظلوم فلسطین اشاره و عنوان کرد: دفاع از مردم فلسطین وظیفه انسانی و دینی هه مسلمانان است و باید بر اساس آموزه های دینی برای احقاق حقوق مسلمانان در هر نقطه از جهان که باشند، به پا خواست.

ایران اسلامی ام القرای جهان اسلام عدالت را در دنیا گسترش می دهد

حسینی به نقش محوری ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام این توانمندی را دارد وحدت و همدلی ملل مسلمان را در مقابل استکبار جهانی ایجاد کرده و عدالت را گسترش دهد.

خطیب جمعه شهرستان ملارد اظهار داشت: بر اساس اصل عدالت طلبی و استکبارستیزی دین اسلام، دولتهای اسلامی موظفند نسبت به بی عدالتی در هر کجای جهان معترض شده و مدافع حقوق مردم مظلوم باشند، دین اسلام اجازه نمی دهد دولت کافری بر مسلمانان تسلط یابد.

وی گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دفاع از حقوق مسلمانان تاکید شده و قوانین ما بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری شکل گرفته است، لذا جمهوری اسلامی با تمام قوا از فلسطین حمایت می کند و ملت نیز در راهپیمایی روز قدس که نشان دهنده مخالفت جهانی با موجودیت اسرائیل همچنین نشان دهنده عزت و همبستگی مسلمانان است، حضور پیدا خواهند کرد.

دولت یازدهم از تنش و اختلاف دوری کند

حسینی با اشاره به تنفیذ حکم ریاست جمهوری و تقدیر از دولت نهم و دهم، در نصایحی به دولت آینده اظهار داشت: مردم از دولت انتخابی خود انتظار دارند که با معرفی کابینه قوی، شایسته، متعهد و بدون حاشیه، تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی، توجه به قشر ضعیف و کم درآمد جامعه، ایجاد فضای وحدت و همدلی و خدمت در میان مسئولان، دوری از تنش و اختلاف، حفظ اصول و دستاوردهای نظام و زنده نگه داشتن شعارهای انقلاب در مسیر توسعه کشور گام بردارند.

خطیب جمعه ملارد اضافه کرد: همچنین ایستادگی در مقابل زیاده خواهی مستکبران به ویژه آمریکا و اسرائیل، برقراری روابط دوستانه و مسالمت آمیز با کشورهای جهان ضمن حفظ حکمت و عزت و مصلحت کشور از دیگر موارد مورد تاکید رهبری و مردم است.

این مسئول در پایان ضمن تسلیت شهادت شیخ فضل الله نوری، به بزرگداشت روز خبرنگار نیز اشاره کرد و گفت: خبرنگاران امین مسئولان و زبان گویای مسئولان هستند و باید با انعکاس صحیح و به موقع دستاوردهای نظام، مردم را از اقدامات مسئولان آگاه کنند و مطالبات مردم را به گوش مسئولان برسانند.