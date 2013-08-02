روز قدس یک نماد ارزشمند و اعتقادی برای مسلمانان است

رحیم نوری‌پور در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روز جهانی قدس برای همبستگی مسلمانان است، افزود: امام راحل با تدبیر و شناخت از دشمنان اسلام، جمعه آخر ماه رمضان را برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین روز قدس اعلام کرد تا مسلمانان جهان در این روز با اتحاد و انسجام مایه یأس دشمنان شوند.

فرماندار خرم‌دره با اشاره به نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس اظهار داشت: امام خمینی(ره) همواره دغدغه مسلمین و جهان اسلام و حمایت از مستضعفین جهان را داشته و بر همین اساس آخرین هفته ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس نام‌گذاری کردند.

نوری‌پور افزود: در روز قدس علاوه بر مسلمانان، غیر مسلمانان نیز برای نجات بشریت از وجود این رژیم جنایتکار به پا خواهند خواست.

وی تصریح کرد: امسال به دلیل شرایط حساس منطقه حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس از اهمیت ویژه‌ای نسبت به سال‌های قبل برخوردار است .

فرماندار خرمدره روز قدس را روز مبارزه و مواجهه جهان اسلام با استکبار جهانی عنوان و اضافه کرد: روز قدس برای همه مسلمانان یک نماد ارزشمند و اعتقادی است.

نوری پور افزود: روز قدس روز اتحاد جهان اسلام برای حمایت از ملت فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی و پایان دادن به سکوت جامعه جهانی در برابر جنایت‌های اشغالگران قدس است.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس گفت: مردم شهرستان خرم‌دره هر ساله همزمان با روز قدس حضور پررنگ خود را در راهپیمایی اثبات کرده و به تصویر می‌کشند.

مواضع ضد صهیونیستی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

معاون فرماندار خرم دره نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده و حماسی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس افزود: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی بار دیگر با حضور گسترده و کم‌نظیر خود در راهپیمایی روز جهانی قدس از ملت مظلوم فلسطین حمایت کرده و جنایت‌های رژیم غاصب اسرائیل را محکوم کردند.

مرتضی بنیادی با بیان اینکه نامگذاری روز قدس توسط امام راحل نشان از تدبیر، شجاعت و دوراندیشی آن پیر فرزانه بود، ابراز داشت: امام خمینی(ره) با این نامگذاری زمینه عزت اسلام و مسلمین و ذلت و خواری استکبار جهانی را فراهم کرد.

معاون فرماندار خرم‌دره افزود: حضور همیشگی مردم در صحنه و راهپیمایی روز قدس، بیم و وحشت را در خیمه دشمنان انداخته و مسلمانان جهان را شاد کرده است.

وی تاکید کرد: قدس یکی از مهم‌ترین مسائل جهان اسلام و مسلمانان است و شرکت در راهپیمایی روز قدس برای حمایت از مردم مظلوم و ستم‌ کشیده فلسطین امری ضروری است.

معاون فرماندار ابهر با بیان اینکه مواضع ضد صهیونیستی و ضد ‌استکباری و دفاع از حقوق فلسطین یکی از دستاوردهای نظام انقلاب اسلامی است، گفت: روز قدس روزی است که باید پرچم آزادیخواهی ملت غیور تیران در سراسر دنیا برافراشته شود و همه ملت‌های زورگو بدانند که مردم ما با تمام توان حامی مستضعفان و محرومان دنیا هستند.

بنیادی با بیان اینکه اسرائیل مهم‌ترین عامل تنش در خاورمیانه و جهان اسلام است، گفت: با سرنگونی رژیم صهیونیسم شاهد آرامش در جهان می‌شویم.