استمرار خیزشهای اسلامی به آزادی قدس شریف می انجامد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اكبر ايمانی در خطبه ها اين هفته نماز جمعه شهرستان فرديس اظهار داشت: راهپیمایی روز جهانی قدس و اعلام حمایت تمام آزادیخواهان جهان از مردم مظلوم و ستم دیده فلسطین با ابتکار تاریخی حضرت امام رقم خورد و موجب شد امروز این راهپیمایی در بیش از 80 کشور جهان برگزارشود.



وی گفت: به قطع اتحاد جهان اسلام و استمرار خيزشهای اسلامی به آزاد سازی قدس شريف ختم خواهد شد و مردم مسلمان فلسطین در سرزمین مادری خود ساکن خواهند شد.



حجت الاسلام ایمانی افزود: دشمنان اسلام مردم مسلمان فلسطين را از سرزمين اجدادی خود بيرون كردند و رژيم غاصب صهيونيستی را تشكيل دادند تا بتوانند برای اهداف نامبارک خود، پایگاهی در خاورمیانه داشته باشند.



امام جمعه شهرستان فرديس گفت: ارتش رژيم غاصب صهيونيستی در گذشته به عنوان يكی از ارتش های شكست ناپذير معرفی می شد اما اين ارتش در جنگ های ۳۳ روزه، ۲۲ روزه و هشت روزه مقابل حزب الله لبنان

و فلسطينيان شكست خورد.



ايمانی افزود: صهيونيست ها از فرصتی كه به دست می آورند برای كشتار بی رحمانه مسلمانان استفاده می كنند و جنايات بی شماری رقم می زنند.

رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط قرار دارد



عزیز اکبریان نماينده مردم كرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی که سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه فردیس یود، گفت: حضور ميليونی مردم مسلمان ايران در صحنه های مختلف به ويژه راهپيمايی ها موجب استحكام پايه های نظام اسلامی شده است.



وی افزود: امروز مردم با بصيرت ايران اسلامی با تبعيت از امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری در راهپيمايی روز قدس بار ديگر نشان دادند، همچنان پشتيبان مردم مظلوم فلسطين و ارزشهای ديني و الهی هستند.



اکبریان با اشاره به پایان جنگ دوم جهانی یادآور شد: وقتی جنگ جهانی دوم به پايان رسيد انگليس حيله ای به كار برد كه با هماهنگی امريكا بحث تشكيل كشور اسرائيل غاصب را در سرزمين فلسطين طرح ريزی كردند.



وی ابا بیان اینکه پای صهيونيست هاي غاصب را به كشور فلسطين باز كردند و در آنجا سكونت يافتند و بيش از يك ميليون فلسطينی را آواره كردند اما به بركت پيروزی انقلاب اسلامی جنبش های مقاومت در منطقه شكل گرفت و اكنون رژيم صهيونيستی در سراشيبی سقوط قرار گرفته است.



