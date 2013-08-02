روز قدس نماد وحدت و همدلی مسلمانان جهان است

نورالدین رفیعی در حاشیه راهپمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه مسئله فلسطین، اساسی‌ترین و بارزترین موضوع بحرانی خاورمیانه به شمار می‌رود، افزود: عامل این امر نیز استکبار جهانی و در رأس آن رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: روز قدس از جایگاه ویژه‌ای در جهان اسلام برخوردار است که بر اثر آگاهی‌بخشی معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری به یک مقوله بزرگ بین‌المللی تبدیل شده است.

فرماندار شهرستان ابهر تاکید کرد: ملت فلسطین باید طعم آزادی و آزادگی را بچشند چرا که اسرائیل با چنبره شیطانی خود سبب شده تا فلسطینیان خانه و کاشانه خود را رها کرده و آواره شوند.

رفیعی هدف امام خمینی (ره) از نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با عنوان روز قدس را وحدت و همدلی مسلمانان جهان عنوان و تصریح کرد: به لطف این نامگذاری مملکت ما بیمه شده است.

وی افزود: سال‌ها است که روز قدس به عنوان نماد اتحاد مسلمانان و حمایت از مردم مظلوم فلسطین محسوب می‌شود.

فرماندار ابهر با بیان اینکه مراسم روز قدس مختص به ایران اسلامی نبوده و این راهپیمایی در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی برگزار می‌شود، عنوان داشت: مردم ایران اسلامی در روز قدس با مشت‌های گره کرده و شعارهای کوبنده خود خطاب به مستکبران عالم به ویژه آمریکا، اسرائیل و انگلیس نشان دادند که خون غیرت حسینی و روح بیدار اسلامی در وجود آن‌ها جاری است.

رفیعی با قدردانی از حضور حداکثری مردم در راهپیمایی روز قدس بیان داشت:‌ این حضور پرشور مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و دشمنان قسم خورده این مرز و بوم است.