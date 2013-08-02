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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۲۴

فریبرز راد:

برگزاری نخستین جشنواره هنرهای قرآنی کودک و نوجوان در مشهد

برگزاری نخستین جشنواره هنرهای قرآنی کودک و نوجوان در مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد از برگزاری نخستین جشنواره هنرهای قرآنی کودک و نوجوان با عنوان "نورالخضراء" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فریبرز راد اظهار کرد: نخستین جشنواره هنرهای قرآنی کودک و نوجوان "نورالخضراء" از برنامه های دوازدهمین جشنواره علوم و هنرهای قرآنی خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد افزود: این جشنواره با هدف پیوند هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با قرآن درقالب رشته های مختلف فرهنگی و هنری از جمله حفظ (قرآن و احادیث)، روخوانی،  قصه گویی، (قصص قرآنی)، شعر خوانی و نقاشی ( مذهبی و قرآنی) توسط گروه سنی 5 تا 12 سال و همچنین نمایش عروسکی، تصویرگری کتاب کودک و تالیف با مضامین قرآنی و سیره ائمه اطهار (ع)، توسط گروه سنی بزرگسال برگزار می شود.

فریبرز راد آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را 20 مرداد ماه اعلام کرد و گفت: علاقمندان می توانند با ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره واقع در مشهد مقدس نبش مدرس 3 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جشنواره شرکت کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی مراجعه کنند.

وی افزود: نخستین جشنواره هنرهای قرآنی کودک و نوجوان نورا الخضراء از تاریخ 26 لغایت 31 مرداد ماه جاری در مشهد مقدس برگزار می شود.

 

کد مطلب 2108667

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