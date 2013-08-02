راهپیمایی روز قدس موجب وحشت رژیم صهیونیستی است

حجت‌الاسلام محمود نورپور در حاشیه راهپمایی روز قدس در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز قدس را روز دفاع از مظلوم در برابر غاصبان است، اظهار داشت: اکنون روز جهانی قدس مرز‌ها را درنوردیده و فرهنگ استکبارستیزی از ایران اسلامی به تمام جهان صادر شده است.

امام جمعه خرم‌دره افزود: وحدت و اتحاد مسلمانان لرزه بر اندام استکبار جهانی می‌اندازد که باید این موضوع را مد نظر داشته و با همدلی و انسجام زمینه از بین بردن جبهه کفر را از بین برد.

حجت الاسلام نورپور تصریح کرد: با حضور پرشکوه در مراسم این روز به بیانات مقام معظم رهبری نیز جامه عمل پوشانده و ولایت‌مداری و اطاعت از ولایت خود را بیش از گذشته اثبات و به دنیا می‌فهمانیم که ما همچنان با اطاعت از رهبر خویش و حضور گسترده در صحنه خاری در چشم آنان هستیم.

وی مقابله مستضعفان با مستکبران عالم را از مهم‌ترین پیامدها و ویژگی‌های روز جهانی قدس عنوان و اضافه کرد: این پیامد، بیداری مسلمانان جهان را به دنبال داشته است.

امام جمعه خرمدره افزود: مراسم راهپیمایی روز قدس موجب وحشت رژیم‌های استکباری به ویژه رژیم غاصب صهیونیستی است.

حجت الاسلام نور پور تصریح کرد: بزرگداشت روز جهانی قدس و حضور در راهپیمایی‌های عظیم مردمی در سراسر جهان، در واقع ایستادگی در برابر همه زورگویی‌های مستکبران و صهیونیسم جهانی است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه پرچمدار مبارزه با رژیم صهیونیستی و استکبار در جهان است، عنوان داشت: از این رو ملت‌های مظلوم دنیا به علت خوی مبارزه‌طلبانه ایران در دفاع از حقوق مظلومان، قلب‌های خود را با این کشور پیوند داده‌اند.

امام جمعه خرمدره با بیان اینکه روز قدس فرصتی است تا ملت‌های مسلمان یکپارچه خشم و انزجار خود از کشورهای توطئه‌گر و استکبار را فریاد بزنند، افزود: راهپیمایی بزرگ مسلمانان در روز قدس ضربه‌ای محکم و اساسی به ریشه‌های بی‌پایه رژیم غاصب اسرائیل است.